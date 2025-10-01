Esta especie de veranillo que se vive en el país está por terminar de forma abrupta. El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las altas temperaturas de esta semana, que incluyen un "sábado de playa" con más de 28°C en la capital, desembocarán en "tormentas puntualmente fuertes" durante la madrugada del domingo.
Pronóstico
Semana con buenas temperaturas y luego se vienen fuertes tormentas en todo el país
Hacia el fin de semana habrá temperaturas que llegaran a los 28°C, pero luego el tiempo se descompone.