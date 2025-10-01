Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad temperaturas | tormentas | pronóstico

Pronóstico

Semana con buenas temperaturas y luego se vienen fuertes tormentas en todo el país

Hacia el fin de semana habrá temperaturas que llegaran a los 28°C, pero luego el tiempo se descompone.

Buenas temperaturas para los próximos días

Por Redacción de Caras y Caretas

Esta especie de veranillo que se vive en el país está por terminar de forma abrupta. El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que las altas temperaturas de esta semana, que incluyen un "sábado de playa" con más de 28°C en la capital, desembocarán en "tormentas puntualmente fuertes" durante la madrugada del domingo.

Detalles del pronóstico:

  • Días de Calor: Las temperaturas se mantendrán "muy por fuera de lo normal" a lo largo de la semana, alcanzando entre 24°C y 26°C en la costa, y hasta 28°C en el centro y norte del país.

  • El Giro: La inestabilidad comenzará a manifestarse en el norte en la noche del jueves con algunos chaparrones, extendiéndose el viernes.

  • El Quiebre: Tras un cálido sábado, el cambio drástico llegará en la madrugada del domingo. Se esperan tormentas fuertes, aunque de "muy rápido pasaje", que afectarán a todo el territorio nacional.

Hasta entonces, las condiciones serán estables, con predominio de sol y ausencia de lluvias en la mayor parte del país.

