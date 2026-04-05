Semana con marcado descenso de temperatura

Para el domingo 5, la inestabilidad continuó, aunque las tormentas se concentraron principalmente en la región norte. El rasgo más destacado fue el descenso de la temperatura, con mínimas que oscilaron entre los 10°C y 15°C en todo el territorio.

Semana otoñal

El cambio no será solo de fin de semana. Los pronósticos indican que el aire frío se consolidará, marcando un escenario más fresco y propio del otoño. Para el inicio de la semana (unes 6 y martes 7) Se espera una tregua, con un leve respiro del aire cálido que podría hacer que las temperaturas suban ligeramente, aunque sin volver a los valores de días anteriores .