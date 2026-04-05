Luego de un inicio de abril con temperaturas inusualmente altas, el país experimenta un giro hacia condiciones típicamente otoñales. El ingreso de un frente frío desde el suroeste ha dejado atrás el "veranillo" para dar paso a las lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura que se sentirá durante toda la semana.
paraguas y abrigo
Semana con marcado descenso de temperatura
Luego de un inicio de abril con temperaturas altas, el ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.