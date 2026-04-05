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paraguas y abrigo

Semana con marcado descenso de temperatura

Luego de un inicio de abril con temperaturas altas, el ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.

Luego de un inicio de abril con temperaturas altas, el ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.

Luego de un inicio de abril con temperaturas altas, el ingreso de un frente frío deja lluvias, tormentas y un marcado descenso térmico.

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Luego de un inicio de abril con temperaturas inusualmente altas, el país experimenta un giro hacia condiciones típicamente otoñales. El ingreso de un frente frío desde el suroeste ha dejado atrás el "veranillo" para dar paso a las lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura que se sentirá durante toda la semana.

Fin de semana

El fin de semana fue el preludio de este cambio. Según los pronósticos, el sábado se esperaban precipitaciones y tormentas, especialmente en el centro, norte y este del país, con una mejora temporal hacia la tarde .

Para el domingo 5, la inestabilidad continuó, aunque las tormentas se concentraron principalmente en la región norte. El rasgo más destacado fue el descenso de la temperatura, con mínimas que oscilaron entre los 10°C y 15°C en todo el territorio.

Semana otoñal

El cambio no será solo de fin de semana. Los pronósticos indican que el aire frío se consolidará, marcando un escenario más fresco y propio del otoño. Para el inicio de la semana (unes 6 y martes 7) Se espera una tregua, con un leve respiro del aire cálido que podría hacer que las temperaturas suban ligeramente, aunque sin volver a los valores de días anteriores .

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