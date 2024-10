Sin acuerdo: Copsa rechazó propuesta del MTOP para destinar dinero al pago de adeudos

Señaló que la propuesta del gobierno es "hasta diciembre", pero que la intención es seguir. "Yo no puedo firmar hoy para adelante, porque tengo que esperar la instancia presupuestal" pero que la misma fundamentación utilizada para este año se utilizará para "hacer definitivo" a comienzos de 2025.

El refuerzo que deberá disponer el gobierno para atender la situación es del orden de los $ 70 millones, indicó.

Propuesta

Sobre la postura de la empresa, que se opone a la exigencia de pagar los salarios adeudados con el subsidio, Falero explicó: "Yo no puedo firmar un subsidio o un refuerzo extraordinario de presupuesto y no pedirles a aquellos que tienen adeudos salariales que los paguen. Porque si el conflicto es porque tienen adeudo de sueldos y es una empresa, no todas, me parece que corresponde que el dinero extra que el Estado uruguayo le brinda excepcionalmente, se dirija para resolver el tema salarial".

"Creo que lo que hay que hacer es tener voluntad de que se atienda esta dificultad. Los funcionarios no tienen la culpa de que esta situación o este problema que tiene la empresa los afecte a ellos en su bolsillo cuando son los que están todo el día arriba de los ómnibus", subrayó.