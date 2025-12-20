Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

¿Llovió por ahí?

Solo unas gotas de lluvia y volvió el sol: se fue la tormenta pero sigue la alerta

Tenemos un fin de semana inestable con amenazas de lluvias que no terminan de concretarse. Inumet emitió una alerta.

El tiempo seguirá inestable, con posibles lluvias.

El tiempo seguirá inestable, con posibles lluvias.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
Por Redacción Caras y Caretas

Las altas temperaturas de este sábado y los pronósticos hacían presumir un fin de semana pasado por agua. Pero fue muy poco lo que llovió, sólo unas gotas que en algunas zonas ni siquiera se sintieron, y volvió el sol. Pese a ello, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas hasta las 20 para algunas zonas del país.

Pronóstico de Inumet

Inumet advirtió que en algunas zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

Sin embargo, los pronósticos consideran muy probable que en gran parte del país sobre la tarde/noche no llueva. Las precipitaciones se mantendrán sobre la zona noreste.

Para el domingo se anuncia un comienzo de jornada templado y húmedo con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona noreste.

La tarde continuará pesada, húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando nuevamente hacia la noche.

Dejá tu comentario

