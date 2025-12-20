Solo unas gotas de lluvia y volvió el sol: se fue la tormenta pero sigue la alerta

Las altas temperaturas de este sábado y los pronósticos hacían presumir un fin de semana pasado por agua. Pero fue muy poco lo que llovió, sólo unas gotas que en algunas zonas ni siquiera se sintieron, y volvió el sol. Pese a ello, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas hasta las 20 para algunas zonas del país.