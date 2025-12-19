Detienen a adolescente de 12 años por el asalto a mano armada de una joyería en Parque Batlle

El asalto a cara descubierta a pleno mediodía: se fueron en ómnibus

El atraco fue llevado a cabo el pasado miércoles 17 al mediodía cuando un hombre y una mujer, a cara descubierta, entraron a la joyería ubicada en Rivera y Brito del Pino y tras hacerse pasar por clientes, realizando consultas por distintos relojes y joyas, el hombre extrajo un revólver y amenazó a los dos trabajadores del comercio y los obligó a ir hacia el fondo del local y atarse las manos con precintos.