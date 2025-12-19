Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad adolescente | joyería | Parque Batlle

Buscan al hombre que la acompañaba

Detienen a adolescente de 12 años por el asalto a mano armada de una joyería en Parque Batlle

La Policía detuvo este viernes a una adolescente de 12 años sospechada de asaltar una joyería a punta de revólver junto a un hombre, en Rivera y Brito del Pino.

Joyería asaltada por un hombre y una adolescente.

 Captura Telemundo
Por Redacción Caras y Caretas

Una adolescente de 12 años fue detenida este viernes en el marco de la investigación del asalto a una joyería de Parque Batlle. Trabajo de Investigaciones y Policía Científica logró, tras varios allanamientos, recuperar casi la totalidad de las joyas robadas e incautó el arma de fuego utilizada en el robo.

El asalto a cara descubierta a pleno mediodía: se fueron en ómnibus

El atraco fue llevado a cabo el pasado miércoles 17 al mediodía cuando un hombre y una mujer, a cara descubierta, entraron a la joyería ubicada en Rivera y Brito del Pino y tras hacerse pasar por clientes, realizando consultas por distintos relojes y joyas, el hombre extrajo un revólver y amenazó a los dos trabajadores del comercio y los obligó a ir hacia el fondo del local y atarse las manos con precintos.

La pareja asaltante huyó con lo robado (varias joyas de oro) y se subió a un ómnibus en la parada de la calle Rivera, esquina Simón Bolivar.

Luego del análisis de las cámaras de video vigilancia de la joyería y otros comercios de la zona y del relevamiento de huellas dactilares y otras evidencias recolectadas por los agentes de la Policía Científica, lograron identificar a los rapiñeros, incautar gran parte de lo robado, el revólver usado en el asalto y detener a una adolescente de 12 años. La Policía continúa en la búsqueda del hombre que la acompañaba.

