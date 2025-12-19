Una adolescente de 12 años fue detenida este viernes en el marco de la investigación del asalto a una joyería de Parque Batlle. Trabajo de Investigaciones y Policía Científica logró, tras varios allanamientos, recuperar casi la totalidad de las joyas robadas e incautó el arma de fuego utilizada en el robo.
Buscan al hombre que la acompañaba
Detienen a adolescente de 12 años por el asalto a mano armada de una joyería en Parque Batlle
