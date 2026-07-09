Este hábito cotidiano eleva el riesgo de muerte por cáncer

Reduciendo el riesgo

Los resultados mostraron que reemplazar una hora diaria de sedentarismo por actividad física ligera, como planchar o lavar los platos, se asoció con un riesgo un 12 % menor de muerte por cáncer. Asimismo, sustituir 30 minutos de inactividad por una caminata a paso normal redujo el riesgo en un 8 %, mientras que cambiar cinco minutos de sedentarismo por cinco minutos de actividad vigorosa se vinculó con una reducción del 22 %.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó los datos registrados por dispositivos portátiles utilizados por los participantes del Biobanco del Reino Unido durante un seguimiento promedio de 12 años. A diferencia de estudios anteriores, esta investigación no solo evaluó cuánto tiempo permanecían sedentarias las personas, sino también cómo se distribuían esos periodos a lo largo del día.

Pese a los resultados, los autores señalaron que el trabajo presenta limitaciones. Al tratarse de un estudio observacional basado en análisis estadísticos, no puede demostrar una relación directa de causa y efecto entre permanecer sentado y el aumento del riesgo de cáncer. No obstante, los investigadores consideran que los hallazgos respaldan la recomendación de levantarse y moverse con frecuencia durante la jornada como una medida sencilla que podría aportar importantes beneficios para la salud.