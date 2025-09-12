Suprema Corte de Justicia inició sumario a la jueza que actuó en el caso Morosini

Expediente

El exprediente se inició el 1 de setiembre con la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Ante la Policía, Ramos expresó que Morosini, de quien fue pareja durante 13 años y con quien tenía dos hijos, Francisco de 6 años y Josefina de 2, ejercía sobre ella violencia psicológica y que en febrero intentó suicidarse.

El mismo 1º de setiembre, se le notificó a ambos la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación de Morosini por cualquier medio por 180 días y en un radio de 50 metros, además del retiro del hogar que compartía la pareja "con prestación de garantías".

Morosini raptó a sus hijos el miércoles 3 en horas de la mañana de la casa de su expareja. Fue intensamente buscado por aire y por tierra, hasta que el jueves 4, la Policía, Bomberos y buzos de la Armada Nacional llegaron al arroyo Don Esteban, donde en la mañana del viernes 5 hallaron el auto con los cuerpos del padre y sus dos hijos.