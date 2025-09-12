Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Suprema Corte de Justicia | Morosini |

Investigación

Suprema Corte de Justicia inició sumario a la jueza que actuó en el caso Morosini

Se investigan faltas administrativas en el proceso por el que se dispusieron las medidas cautelares.

La Suprema Corte de Justicia le inició un sumario a la jueza de Mercedes.

La Suprema Corte de Justicia le inició un sumario a la jueza de Mercedes.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El caso de los dos niños asesinados por su padre en Río Negro sigue dando que hablar. En las últimas horas la Suprena Corte de Justicia resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a la jueza de Soriano Beatriz Giordano, que actuó en el caso de violencia de género contra Micaela Ramos por parte de su pareja Andrés Morosini, el hombre que luego secuestró y mató a sus dos hijos al arrojarse con en auto al arroyo Don Esteban en Río Negro.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º turno remitió este miércoles un resumen de las actuaciones en el caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani. Este jueves, se resolvió un proceso disciplinario.

Fuentes de la Corte dijeron que la decisión se tomó para analizar con detenimiento todo lo actuado, luego de constatar que no se hizo el llamado a audiencia a las partes luego de la definición de las medidas cautelares, algo que está previsto en el artículo 11 de la Ley 17.514.

Expediente

El exprediente se inició el 1 de setiembre con la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Ante la Policía, Ramos expresó que Morosini, de quien fue pareja durante 13 años y con quien tenía dos hijos, Francisco de 6 años y Josefina de 2, ejercía sobre ella violencia psicológica y que en febrero intentó suicidarse.

El mismo 1º de setiembre, se le notificó a ambos la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación de Morosini por cualquier medio por 180 días y en un radio de 50 metros, además del retiro del hogar que compartía la pareja "con prestación de garantías".

Morosini raptó a sus hijos el miércoles 3 en horas de la mañana de la casa de su expareja. Fue intensamente buscado por aire y por tierra, hasta que el jueves 4, la Policía, Bomberos y buzos de la Armada Nacional llegaron al arroyo Don Esteban, donde en la mañana del viernes 5 hallaron el auto con los cuerpos del padre y sus dos hijos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar