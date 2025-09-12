El caso de los dos niños asesinados por su padre en Río Negro sigue dando que hablar. En las últimas horas la Suprena Corte de Justicia resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a la jueza de Soriano Beatriz Giordano, que actuó en el caso de violencia de género contra Micaela Ramos por parte de su pareja Andrés Morosini, el hombre que luego secuestró y mató a sus dos hijos al arrojarse con en auto al arroyo Don Esteban en Río Negro.
Investigación
Suprema Corte de Justicia inició sumario a la jueza que actuó en el caso Morosini
Se investigan faltas administrativas en el proceso por el que se dispusieron las medidas cautelares.