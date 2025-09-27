Temu en Uruguay: ¿realmente no pagás impuestos extra?

La llegada de Temu a Uruguay marcó un antes y un después en las compras online. En solo un año, los uruguayos realizaron más de 1.2 millones de compras a través de esta plataforma china, aprovechando sus precios irresistibles y promociones constantes. Sin embargo, muchos usuarios se han llevado sorpresas desagradables al recibir notificaciones de Aduanas solicitando pagos adicionales que no esperaban.
El "envío gratis" que promociona Temu puede convertirse en una trampa costosa si no conocés las reglas del juego. Miles de uruguayos han descubierto que ese producto de $15 que parecía una ganga terminó costando $24 después de los impuestos. Por eso, antes de hacer clic en "comprar ahora", necesitás entender exactamente cuándo y cuánto pagarás extra. Para maximizar el ahorro en tus compras de Temu, plataformas como MegaCupones ofrecen códigos de descuento adicionales que pueden ayudarte a reducir el monto total y aprovechar mejor tus franquicias anuales.
Las tres franquicias anuales que todo uruguayo debe conocer
El gobierno uruguayo te regala tres oportunidades al año para comprar en el exterior sin pagar impuestos de importación. Según el trámite oficial de encomiendas postales internacionales, cada persona física mayor de edad puede realizar hasta tres compras anuales exentas de tributos, con un límite máximo de USD 200 por envío y 20 kilos de peso. Pero aquí viene el detalle que muchos ignoran: solo calificás si pagás con tarjeta de crédito o débito internacional cuya titularidad coincida exactamente con el destinatario del paquete.
La cosa se complica porque existen dos tipos de envío con límites diferentes. Los envíos por correo no expreso (el más barato que tarda semanas) solo permiten hasta USD 50 por franquicia, mientras que el correo expreso permite los USD 200 completos. La mayoría de los usuarios de Temu agotan sus tres franquicias en los primeros meses del año sin darse cuenta, quedando expuestos a impuestos por el resto del período.
Cuándo Temu te cobrará impuestos adicionales en Uruguay
Una vez que superás los USD 200 por envío o ya usaste tus tres franquicias anuales, automáticamente entrás al régimen simplificado donde pagás el 60% del valor declarado como impuesto. Por ejemplo, si comprás algo de USD 100 habiendo agotado tus franquicias, pagarás USD 60 adicionales en impuestos. Es como si el Estado fuera tu socio en cada compra que hagás de más.
El panorama se complica aún más con el famoso "impuesto Temu" que está discutiendo el Parlamento uruguayo. Esta medida agregará IVA del 22% a todas las compras de plataformas chinas (exceptuando Estados Unidos por acuerdos comerciales). Además, productos con IMESI como cosméticos, perfumes o ciertos electrónicos nunca califican para franquicia y siempre pagan impuestos adicionales, sin importar el monto.
Estrategias legales para evitar pagos extra en tus compras online
La clave está en la planificación inteligente. Dividí compras grandes en múltiples pedidos de menos de USD 200, pero respetá religiosamente el límite de tres franquicias anuales por persona. Algunos usuarios aprovechan enero para hacer sus tres compras del año y luego alternan con compras locales el resto del tiempo.
Verificá siempre que tu tarjeta internacional esté a tu nombre y coincida exactamente con los datos de tu cédula de identidad uruguaya (hasta la última coma importa). Una estrategia que está ganando popularidad es combinar compras internacionales estratégicas con ofertas locales, especialmente considerando que el peso del dólar puede hacer que los precios locales sean más competitivos de lo que parecen a primera vista.
Antes de tu próxima compra en Temu, revisá tu estado de franquicias en el sitio oficial de Aduanas y planificá tus adquisiciones con cabeza fría. Recordá que lo barato puede salir caro si no jugás con las reglas claras desde el principio.