Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad tiroteo | policía | Cerrito

Persecución y balacera

Tiroteo en el Cerrito termina con criminal abatido, policía herida, un detenido y dos fugados

Tras una persecución que empezó en Villa Española, se produjo intenso tiroteo entre policías y delincuentes en complejo de viviendas de Cerrito de la Victoria.

Patrullero dañado después del tiroteo en Cerrito de la Victoria.

Patrullero dañado después del tiroteo en Cerrito de la Victoria.

 Mª Eugenia Scognamiglio
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Todo comenzó en la mañana de este martes 16 cuando funcionarios de la Policía del servicio URPM 2 comenzaron a seguir a personas, que iban en un auto y una moto, sospechosas de estar cometiendo delitos en la zona del Antel Arena (Villa Española). La persecución continuó por la avenida General Flores, donde los delincuentes dispararon contra los policías.

Se atrincheraron a tiros contra la policía en complejo de viviendas de Cerrito

Los sospechosos pudieron llegar a un complejo de viviendas ubicado entre las calles Francisco de Lemos y Chimborazo, en el Cerrito de la Victoria, donde se escondieron y se originó un intenso enfrentamiento a tiros, desde dentro y fuera de la vivienda, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

El resultado del tiroteo fue un delincuente abatido, el conductor de la moto, de 29 años de edad, detenido y dos fugados. Además, una funcionaria policial resultó con roce de bala en el brazo y, a otra, un disparo le impactó en el chaleco antibalas y quedó ilesa.

El patrullero que los perseguía tiene impactos de bala, producto de los disparos en circulación por General Flores. Respecto a la banda de delincuentes, fueron incautados el auto (un Renault Kwid) la moto y dos revólveres.

En la escena trabajaron efectivos de Policía Científica, Investigaciones de Zona 3, Guardia Republicana, y del Departamento de Homicidios.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar