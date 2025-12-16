Tiroteo en el Cerrito termina con criminal abatido, policía herida, un detenido y dos fugados

Todo comenzó en la mañana de este martes 16 cuando funcionarios de la Policía del servicio URPM 2 comenzaron a seguir a personas, que iban en un auto y una moto, sospechosas de estar cometiendo delitos en la zona del Antel Arena (Villa Española). La persecución continuó por la avenida General Flores, donde los delincuentes dispararon contra los policías.