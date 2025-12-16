Todo comenzó en la mañana de este martes 16 cuando funcionarios de la Policía del servicio URPM 2 comenzaron a seguir a personas, que iban en un auto y una moto, sospechosas de estar cometiendo delitos en la zona del Antel Arena (Villa Española). La persecución continuó por la avenida General Flores, donde los delincuentes dispararon contra los policías.
Persecución y balacera
Tiroteo en el Cerrito termina con criminal abatido, policía herida, un detenido y dos fugados
Tras una persecución que empezó en Villa Española, se produjo intenso tiroteo entre policías y delincuentes en complejo de viviendas de Cerrito de la Victoria.