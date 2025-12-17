Durante varios días, influencers y comunicadores aparecieron en redes sociales probando una supuesta nueva bebida llamada ToxiMix, aclarando que aún no estaba a la venta y sin brindar mayores explicaciones. La escena se replicó en distintos formatos y plataformas, incluso en un reel protagonizado por el conductor radial y creador de fiesta La Bajada, Gonzalo Cammarota, lo que despertó curiosidad entre miles de internautas.
campaña de sensibilización
ToxiMix, la bebida ficticia que la Junta de Drogas usó para alertar sobre un riesgo real
La Junta Nacional de Drogas creó la bebida ficticia ToxiMix para advertir sobre los riesgos de mezclar alcohol y bebidas estimulantes, y convocan a un debate público.