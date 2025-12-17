Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad ToxiMix | bebida | debate

campaña de sensibilización

ToxiMix, la bebida ficticia que la Junta de Drogas usó para alertar sobre un riesgo real

La Junta Nacional de Drogas creó la bebida ficticia ToxiMix para advertir sobre los riesgos de mezclar alcohol y bebidas estimulantes, y convocan a un debate público.

Toximix, campaña de sensibilización de la JND.

 Foto: JND
Por Redacción Caras y Caretas

Durante varios días, influencers y comunicadores aparecieron en redes sociales probando una supuesta nueva bebida llamada ToxiMix, aclarando que aún no estaba a la venta y sin brindar mayores explicaciones. La escena se replicó en distintos formatos y plataformas, incluso en un reel protagonizado por el conductor radial y creador de fiesta La Bajada, Gonzalo Cammarota, lo que despertó curiosidad entre miles de internautas.

Este miércoles se reveló que la bebida no existe. ToxiMix es, en realidad, el eje de una campaña de sensibilización impulsada por la Junta Nacional de Drogas para visibilizar una problemática real: los riesgos asociados a la combinación de sustancias, en particular alcohol y bebidas "mal llamadas" energizantes.

Datos

Según un comunicado de la Junta Nacional de Drogas, entre 2010 y 2024 las ventas de bebidas estimulantes en Uruguay crecieron un 1.325%. Además, la X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media indica que el 65,9 % de los adolescentes de entre 13 y 17 años consumió este tipo de bebidas en el último año, con una edad promedio de inicio de 13 años. La mezcla con alcohol se ha consolidado como un patrón de consumo frecuente y triplica las probabilidades de intoxicación.

La campaña de expectativa fue lanzada el 8 de diciembre y, hasta el momento, alcanzó a más de 420.000 personas únicas en Instagram y Facebook, con más de 7,4 millones de impresiones en total y miles de reproducciones en TikTok.

Debate y reflexión

Tras la campaña de expectativa, la Junta Nacional de Drogas convocó una instancia de debate y reflexión que busca generar conciencia sobre los efectos y peligros de la combinación de sustancias.

El evento contará con la participación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, el Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas y el Dr. Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Pública.

La actividad se realizará en el Salón de Actos de Liniers 1324 y contará con la participación de instituciones académicas, médicas y autoridades del Ministerio de Salud Pública

