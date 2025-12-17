ToxiMix, la bebida ficticia que la Junta de Drogas usó para alertar sobre un riesgo real

La campaña de expectativa fue lanzada el 8 de diciembre y, hasta el momento, alcanzó a más de 420.000 personas únicas en Instagram y Facebook, con más de 7,4 millones de impresiones en total y miles de reproducciones en TikTok.

Debate y reflexión

Tras la campaña de expectativa, la Junta Nacional de Drogas convocó una instancia de debate y reflexión que busca generar conciencia sobre los efectos y peligros de la combinación de sustancias.

El evento contará con la participación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar de la Universidad de la República, el Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas y el Dr. Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Pública.

La actividad se realizará en el Salón de Actos de Liniers 1324 y contará con la participación de instituciones académicas, médicas y autoridades del Ministerio de Salud Pública