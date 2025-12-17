Familiares rechazó proyectos para beneficiar a represores con prisión domiciliaria

Estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado Estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado

“Por todo lo expuesto convocamos al pueblo uruguayo y a las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad”, indicó.

Familiares contra el negacionismo

Seguidamente, Elena Zaffaroni indicó que la presentación de este tipo de iniciativas ha sido “recurrente” a lo largo de 40 años de democracia. En cambio, la sociedad “ha marcado otro camino, ha trabajado enormemente para sostener una memoria, para construir la verdad, para denunciar, para ir contra el relato sostenido de impunidad, de negacionismo de los primeros años de la democracia y contra la poca voluntad política que ha habido en el presente para terminar con el crimen de la desaparición forzada”.

“Estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”, ratificó.

Reclamos por militares

Finalmente, Ignacio Errandonea dijo que “hace muchos años” vienen reclamando que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que “entreguen toda la información”, pero reprochó que “hasta el día de hoy no ha existido” tal orden.

“Hemos reclamado 50.000 veces que no puede haber prisión domiciliaria para los genocidas, que sea preceptiva. Período tras periodo se presentan estos proyectos”, lamentó.

Para Errandonea “es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda la Constitución. Y se tiene que dar de una vez por todas la orden para que las Fuerzas Armadas entreguen todos los archivos que poseen; ahí hay mucha verdad que como sociedad toda la necesitamos para poder reconstruir lo que pasó”.