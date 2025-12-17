Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos

derechos humanos

Familiares rechazó proyectos para beneficiar a represores con prisión domiciliaria

En conferencia de prensa, Familiares sostuvo que "al parecer los gobernantes cuando asumen tienen amnesia".

Familiares, en conferencia, rechazaron prisión domiciliaria para los militares.

 Captura de pantalla.
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos rechazó lo que llamó “proyectos de ley revisionistas” para los militares presos en Domingo Arena. Consideraron que el gesto del presidente Yamandú Orsi fue muy mala señal e influyó en proyectos de Pedro Bordaberry y Rodrigo Goñi. "Parece que los gobernantes cuando asumen tienen amnesia".

En conferencia de prensa la asociación hizo referencia a las iniciativas planteadas por el blanco Goñi y el colorado Bordaberry. En el caso del primero se prevé la posibilidad de beneficiar con prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años; el segundo, por su parte, contempla ese beneficio para militares mayores de 75 años.

Para Laura Boiani, integrante del colectivo, los familiares “siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado” y sus “autores” continúan “encubriendo el crimen de desaparición forzada”. “Por ello sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando”, manifestó.

"Por todo lo expuesto convocamos al pueblo uruguayo y a las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad", indicó.

“Por todo lo expuesto convocamos al pueblo uruguayo y a las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad”, indicó.

Familiares contra el negacionismo

Seguidamente, Elena Zaffaroni indicó que la presentación de este tipo de iniciativas ha sido “recurrente” a lo largo de 40 años de democracia. En cambio, la sociedad “ha marcado otro camino, ha trabajado enormemente para sostener una memoria, para construir la verdad, para denunciar, para ir contra el relato sostenido de impunidad, de negacionismo de los primeros años de la democracia y contra la poca voluntad política que ha habido en el presente para terminar con el crimen de la desaparición forzada”.

"Estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado", ratificó.

“Estamos convencidos de que este tipo de accionares son recurrentes en la medida que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”, ratificó.

Reclamos por militares

Finalmente, Ignacio Errandonea dijo que “hace muchos años” vienen reclamando que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que “entreguen toda la información”, pero reprochó que “hasta el día de hoy no ha existido” tal orden.

“Hemos reclamado 50.000 veces que no puede haber prisión domiciliaria para los genocidas, que sea preceptiva. Período tras periodo se presentan estos proyectos”, lamentó.

Para Errandonea “es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda la Constitución. Y se tiene que dar de una vez por todas la orden para que las Fuerzas Armadas entreguen todos los archivos que poseen; ahí hay mucha verdad que como sociedad toda la necesitamos para poder reconstruir lo que pasó”.

Dejá tu comentario

