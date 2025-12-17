Gobierno y OSE acordaron rediseño del proyecto Neptuno

El rediseño también incorporó una nueva línea de bombeo (la séptima), la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo, la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de Unión y el tratamiento de los lodos.

Proceso de renegociación

Este proceso de renegociación se dio en el marco de un enfoque sistémico para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, que también contempló la construcción de la represa de Casupá y el desarrollo de una solución de producción y distribución de agua potable para el este de la Costa de Oro.

Estas iniciativas se ejecutarán mediante licitaciones públicas independientes, en el marco de una planificación integral de la infraestructura hídrica del país.

El conjunto de estas obras, junto con otras inversiones previstas, determinó que el plan de inversiones de este período fuera el más importante en la historia de OSE.