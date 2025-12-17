El cierre de la renegociación del proyecto Neptuno, entre el Gobierno nacional, OSE y el consorcio Aguas de Montevideo, culminó con la redefinición de las obras previstas, priorizando una solución sistémica para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, en articulación con otros proyectos estratégicos.
Enfoque integral
Gobierno y OSE acordaron rediseño del proyecto Neptuno
El presidente Yamandú Orsi se reunió con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para analizar el cierre de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.