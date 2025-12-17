Hacete socio para acceder a este contenido

Política Neptuno | Orsi | Aguas de Montevideo

Enfoque integral

Gobierno y OSE acordaron rediseño del proyecto Neptuno

El presidente Yamandú Orsi se reunió con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para analizar el cierre de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.

Reunión en Torre Ejecutiva por cierre de renegociación del proyecto Neptuno.

Por Redacción Caras y Caretas

El cierre de la renegociación del proyecto Neptuno, entre el Gobierno nacional, OSE y el consorcio Aguas de Montevideo, culminó con la redefinición de las obras previstas, priorizando una solución sistémica para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, en articulación con otros proyectos estratégicos.

Reunión en Torre Ejecutiva

En ese sentido, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para analizar el cierre de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.

El intercambio culminó con un acuerdo de rediseño de las obras, que incluyeron la construcción de una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios de capacidad en Aguas Corrientes.

El rediseño también incorporó una nueva línea de bombeo (la séptima), la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo, la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de Unión y el tratamiento de los lodos.

Proceso de renegociación

Este proceso de renegociación se dio en el marco de un enfoque sistémico para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, que también contempló la construcción de la represa de Casupá y el desarrollo de una solución de producción y distribución de agua potable para el este de la Costa de Oro.

Estas iniciativas se ejecutarán mediante licitaciones públicas independientes, en el marco de una planificación integral de la infraestructura hídrica del país.

El conjunto de estas obras, junto con otras inversiones previstas, determinó que el plan de inversiones de este período fuera el más importante en la historia de OSE.

