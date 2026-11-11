Tragedia en Canelones: niña de dos años y dos adultos mueren en violento choque frontal

De acuerdo con la información primaria aportada por las autoridades, el siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación científica y técnica por parte de la Policía Científica. Las tres víctimas fatales viajaban a bordo del mismo vehículo, el cual quedó severamente dañado debido a la magnitud de la fuerza del impacto. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia médica que acudieron al lugar del hecho, el personal de salud constató el fallecimiento de los dos ocupantes mayores de edad y del pequeño de dos años en la propia escena del accidente.