Tragedia en Canelones: niña de dos años y dos adultos mueren en violento choque frontal

Un trágico siniestro de tránsito con consecuencias fatales sacudió este miércoles al departamento de Canelones, luego de que dos automóviles colisionaran de manera frontal en el kilómetro 80 de la Ruta 12, en el tramo comprendido entre las localidades de Tala y San Ramón. El violento impacto dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas —entre ellas una niña de tan solo dos años— y un herido de gravedad, según confirmó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo con la información primaria aportada por las autoridades, el siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación científica y técnica por parte de la Policía Científica. Las tres víctimas fatales viajaban a bordo del mismo vehículo, el cual quedó severamente dañado debido a la magnitud de la fuerza del impacto. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia médica que acudieron al lugar del hecho, el personal de salud constató el fallecimiento de los dos ocupantes mayores de edad y del pequeño de dos años en la propia escena del accidente.
Una persona grave
Por otra parte, el conductor del segundo automóvil involucrado resultó con politraumatismos de carácter grave. Debido a su delicado estado de salud, fue estabilizado en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona para recibir atención especializada.
Como consecuencia de la colisión y de las tareas periciales desplegadas por los equipos de rescate, bomberos y policía técnica, la Ruta 12 permanece totalmente obstruida en el tramo donde ocurrió el hecho. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores de remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada para restablecer la circulación de forma segura.
Por el momento no se han informado las identidades de las víctimas ni las circunstancias que provocaron el choque.