Tras viaje a China y los estudios realizados, Orsi no tiene varicela

La información oficial indica que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio.

Orsi llegó este domingo a Uruguay junto a la delegación oficial de autoridades de gobierno y empresarios que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.

MSP activó protocolo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) activó acciones de vigilancia y control previstas en los protocolos sanitarios tras la confirmación del caso de varicela en el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que formó parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su viaje a China.

Desde la notificación del contagio, equipos del MSP trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica. La indagatoria incluye la identificación y el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, la evaluación de la situación de susceptibilidad y la adopción de las medidas sanitarias correspondientes.

Salud Pública aclara que, hasta el momento, hay un solo caso confirmado, mientras se continúa con el seguimiento del grupo expuesto. Recuerda que la varicela es una enfermedad conocida, para la cual existen medidas de prevención y control efectivas.