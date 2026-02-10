Tras viaje a China y los estudios realizados, Orsi no tiene varicela

El presidente de la República Yamandú Orsi no tiene varicela, indicaron este lunes fuentes del gobierno. El mandatario había sido sometido a varios estudios tras sospechas de contagio de la enfermedad luego de su viaje a China.
Orsi estaba a la espera de los resultados de los exámenes que finalmente dieron negativo. La sospecha se dio porque el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, contrajo la enfermedad y se encuentra en aislamiento.
La Intendencia de Paysandú indicó en un comunicado que de acuerdo a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.
La información oficial indica que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio.
Orsi llegó este domingo a Uruguay junto a la delegación oficial de autoridades de gobierno y empresarios que lo acompañó a China, tras permanecer en el país entre el 1 y el 7 de febrero.
MSP activó protocolo
El Ministerio de Salud Pública (MSP) activó acciones de vigilancia y control previstas en los protocolos sanitarios tras la confirmación del caso de varicela en el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que formó parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi en su viaje a China.
Desde la notificación del contagio, equipos del MSP trabajan de forma coordinada en la investigación epidemiológica. La indagatoria incluye la identificación y el seguimiento de los contactos dentro de la delegación oficial y del grupo de empresarios, la evaluación de la situación de susceptibilidad y la adopción de las medidas sanitarias correspondientes.
Salud Pública aclara que, hasta el momento, hay un solo caso confirmado, mientras se continúa con el seguimiento del grupo expuesto. Recuerda que la varicela es una enfermedad conocida, para la cual existen medidas de prevención y control efectivas.