Tres adolescentes fueron heridos a machetazos en la previa de un partido de fútbol en Rivera

Relato de la pelea ocurrida en Rivera

Según informó el presidente de Frontera, Franco Xavier, el plantel llegó al predio sobre las 20:30 para disputar un partido pactado a las 21:00.

El dirigente narró que llegaron con "cierta demora" y "como faltaba poco tiempo -para el inicio del encuentro-, pasamos directo al fondo del predio donde normalmente se hace el calentamiento. Cuando pasamos por detrás de la tribuna, la gente que estaba mirando el otro partido, que no tiene que ver con nosotros, saltó hacia nosotros y empezó a agredir a algunos jugadores. Los demás salieron en defensa y la agresión se hizo mucho mayor. Ahí sacaron dos facones de hoja de 30 o 40 centímetros y empezaron a lanzar golpes", aseveró Xavier.

Añadió que “dos de los jugadores recibieron atención inmediata en la emergencia, sutura de las lesiones y ya están en sus casas; el tercero tuvo una lesión más compleja en la mano que requirió una intervención quirúrgica. Continúa internado y está fuera de peligro”.

En el lugar, la Policía detuvo a los cuatro presuntos agresores (tres de 16 años y uno de 15), tres de los cuales portaban machetes. Las armas fueron incautadas y los agresores quedaron emplazados por orden de la Fiscalía y a disposición de la Justicia riverense.