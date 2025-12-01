Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad machetazos | adolescentes | Rivera

Descontrol machete

Tres adolescentes fueron heridos a machetazos en la previa de un partido de fútbol en Rivera

En la previa del partido entre Frontera y Oriental por la Sub-17, en la cancha de Peñarol de Rivera, futbolistas fueron atacados a machetazos por adolescentes.

Tres heridos y cuatro emplazados por ataque a machetazos en Rivera.
Por Redacción Caras y Caretas

En la noche del pasado sábado 29 de noviembre, la Policía fue alertada por una salvaje pelea a machetazos ocurrida entre jóvenes futbolistas y adolescentes, en la previa de un partido de fútbol entre Frontera y Oriental por la categoría Sub-17 en la cancha de Peñarol de Rivera.

De acuerdo a la información policial, cuatro jóvenes que se encontraban en el lugar atacaron a machetazos a un grupo de jugadores que recién habían llegado en bus y preparaban para jugar el partido de fútbol.

Tras la agresión, tres adolescentes, dos de 17 años y uno de 15, fueron trasladados a un centro hospitalario con cortes en la cabeza, la mano y la espalda.

Relato de la pelea ocurrida en Rivera

Según informó el presidente de Frontera, Franco Xavier, el plantel llegó al predio sobre las 20:30 para disputar un partido pactado a las 21:00.

El dirigente narró que llegaron con "cierta demora" y "como faltaba poco tiempo -para el inicio del encuentro-, pasamos directo al fondo del predio donde normalmente se hace el calentamiento. Cuando pasamos por detrás de la tribuna, la gente que estaba mirando el otro partido, que no tiene que ver con nosotros, saltó hacia nosotros y empezó a agredir a algunos jugadores. Los demás salieron en defensa y la agresión se hizo mucho mayor. Ahí sacaron dos facones de hoja de 30 o 40 centímetros y empezaron a lanzar golpes", aseveró Xavier.

Añadió que “dos de los jugadores recibieron atención inmediata en la emergencia, sutura de las lesiones y ya están en sus casas; el tercero tuvo una lesión más compleja en la mano que requirió una intervención quirúrgica. Continúa internado y está fuera de peligro”.

En el lugar, la Policía detuvo a los cuatro presuntos agresores (tres de 16 años y uno de 15), tres de los cuales portaban machetes. Las armas fueron incautadas y los agresores quedaron emplazados por orden de la Fiscalía y a disposición de la Justicia riverense.

