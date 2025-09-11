Tres militares fueron imputados por violar a una joven de 19 años

"Evidencia muy sólida" de la violación grupal

Si bien, la audiencia de imputación fue declarada reservada, Benech indicó que a juicio de la Fiscalía "hay evidencia muy sólida de la comisión de estos delitos".

Se refirió a la presencia de por lo menos tres testigos, algunos de ellos presenciales. "Eso fue también un importante por el cual se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para evitar que pueda frustrarse la investigación, amedrentarse de alguna forma a estos testigos", acotó.

Fue el vigilante del polideportivo (próximo a avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate) quien llamó a la Policía pasada la medianoche del miércoles al escuchar los gritos de la víctima que pedía ayuda desde una zona descampada del predio.

Luego, efectivos policiales de la seccional 26 de Paso Carrasco y de la Guardia Republicana encontraron a los tres hombres y a la víctima.

En ese momento, la joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo violada y golpeada por los tres hombres, según declararon los policías.

¿Qué dijo la ministra Lazo sobre el hecho?

Consultada este jueves sobre este caso, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al hecho como "terrible".

"Cuando estas cosas suceden, más allá de que hay que demostrar del punto de vista de la Justicia, nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia", sostuvo.

La jerarca indicó que el Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación administrativa paralela a la de la Justicia Penal.