Sociedad militares | imputados | abuso sexual

Abuso sexual agravado

Tres militares fueron imputados por violar a una joven de 19 años

Los militares violaron a la joven en un polideportivo de Paso Carrasco, a 400 metros del Batallón de Ingenieros de Combate N° 6 donde cumplían funciones.

Tres militares a prisión por violar a una joven de 19 años.
Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia Penal imputó este jueves a los tres militares -de 22, 23 y 26 años- que estaban detenidos desde el miércoles acusados de la violar a una joven de 19 años en la zona del polideportivo de Paso Carrasco (Canelones), ubicado a 400 metros del Batallón de Ingenieros de Combate N° 6, donde prestaban servicio los jóvenes soldados.

Los tres fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado y como medida cautelar -a pedido de la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 1º turno, a cargo de Fernando Valerio- se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación, aseveró este jueves el vocero de Fiscalía, Javier Benech.

Agregó que la defensa de los militares no se opuso a la formalización ni a la prisión preventiva, aunque solicitó que fuera de menor extensión.

"Evidencia muy sólida" de la violación grupal

Si bien, la audiencia de imputación fue declarada reservada, Benech indicó que a juicio de la Fiscalía "hay evidencia muy sólida de la comisión de estos delitos".

Se refirió a la presencia de por lo menos tres testigos, algunos de ellos presenciales. "Eso fue también un importante por el cual se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para evitar que pueda frustrarse la investigación, amedrentarse de alguna forma a estos testigos", acotó.

Fue el vigilante del polideportivo (próximo a avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate) quien llamó a la Policía pasada la medianoche del miércoles al escuchar los gritos de la víctima que pedía ayuda desde una zona descampada del predio.

Luego, efectivos policiales de la seccional 26 de Paso Carrasco y de la Guardia Republicana encontraron a los tres hombres y a la víctima.

En ese momento, la joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo violada y golpeada por los tres hombres, según declararon los policías.

¿Qué dijo la ministra Lazo sobre el hecho?

Consultada este jueves sobre este caso, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al hecho como "terrible".

"Cuando estas cosas suceden, más allá de que hay que demostrar del punto de vista de la Justicia, nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia", sostuvo.

La jerarca indicó que el Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación administrativa paralela a la de la Justicia Penal.

