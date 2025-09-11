Cancillería divulgó 60 documentos inéditos sobre el Plan Cóndor

Algunos documentos desclasificados

Entre los documentos está el télex C233/18G (11 de setiembre de 1973) procedente de Cancillería dirigido a la Embajada de Uruguay en Buenos Aires informando que la Justicia Militar había solicitado la captura del exlegislador Héctor Gutiérrez Ruiz e informando que se presumía que se encontraba en Argentina.

SMDC-UYMRREE-000019

Además, el télex C288/19 de fecha 25 de abril de 1975 procedente de la Embajada de Uruguay en Argentina dirigido a Cancillería, transcribía un mensaje de fecha 23 de abril, recibido de parte del Ministro de Defensa de Argentina, Adolfo Mario Savino, referido a diversas gestiones de Zelmar Michelini para la radicación —que fue negada— y sus solicitudes de salidas al exterior. Se informa que inspectores lo controlaban y se instruyó su detención en caso de anomalías en su documentación.

SMDC-UYMRREE-000028

Otro documento muestra una nota de fecha 26 de mayo de 1976 procedente de la Embajada de Uruguay en la República Argentina dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, informando sobre las actuaciones cumplidas por la Embajada, su Sección Consular y el Consulado de Distrito en Buenos Aires con relación al secuestro y muerte de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y acerca de la aparición de los cuerpos de Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Whitelaw Blanco.