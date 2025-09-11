Nacional se despidió de la Copa AUF al caer 2 a 1 ante Plaza Colonia

Noche negra para Nacional que cayó ante Plaza Colonia y se despidió de la Copa AUF. Los goles de Álvaro López y Herbert Vergara, sellaron la suerte del bolso. El gol para los bolsos lo convirtió Álvaro López.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Bolsos y para blanca de enfrentaron por los octavos de final de la Copa AUF, un torneo que le ha sido esquivo al bolso.
Todo el primer tiempo fue un ir y venir por la cancha sin resultados para ninguno de los dos equipos.
Durante el segundo tiempo el empate se mantuvo, colocando en el horizonte de ambos equipos la tanda de penales. El reglamento establece que debe haber un ganador en los 90 minutos, de lo contrario se debe ir a los penales.
NACIONAL:
NACIONAL:
Ignacio Suárez, Hayen Palacios, Matías De Los Santos, Paolo Calione, Juan Pablo Patiño, Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra, Exequiel Mereles, Rómulo Otero, Bruno Arady y Gonzalo Carneiro.
Director técnico: Pablo Peirano.
Suplentes: Federico Bonilla, Julián Millán, Juan Echeverría, Emiliano Ancheta, Christian Oliva, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Christian Ebere, Nicolás López y Maximiliano Gómez
PLAZA COLONIA:
Joaquín Silva, Ezequías Redín, Matías Velázquez, Juan Pablo Hernández, Juan Manuel Ramos, Facundo Píriz, Miqueas Redín, Diego Villalba, Agustín Ocampo, Cristian Barros y Alex Bruno (44′ Álvaro López).
Director técnico: Sebastián Díaz.
Suplentes: Guillermo Reyes, Haibrainy Ruiz Díaz, Santiago Otegui, Yacouba Meité, Yvo Calleros, Hebert Vergara, Agustín Maidana, Lucas Carrizo, Benjamín Acosta.
Jueces: Santiago Motta, Federico Piccardo y Vicente González. Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.
Estadio: Gran Parque Central.