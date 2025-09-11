Bolsonaro condenado a 27 años de prisión por golpista

De haberse aplicado las penas máximas de cada delito, la sentencia hubiera sido de 43 años, pero el juez aplicó atenuantes por Bolsonaro ser mayor de 65 años, lo que rebajó la condena.

La condena de Bolsonaro

Antes de explicar la condena, Moraes reiteró que Bolsonaro buscaba "la perpetuación en el poder de su grupo político, independientemente de las reglas democráticas y las reglas republicanas".

"Pretendía aniquilar los pilares esenciales del Estado Democrático de Derecho mediante violencia, grave amenaza y ataques sistemáticos al poder judicial, buscando el retorno de la dictadura a Brasil", lamentó el magistrado.

Antes del exmandatario, el Supremo condenó al exsecretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, que conocía todos los detalles de la trama y aportó detalles clave en la investigación.

Dado que firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia que incluía beneficios penales fue condenado a apenas dos años en régimen abierto, por lo que no pisará la cárcel.

Por conspiración

La Justicia brasileña consideró a Bolsonaro el líder de una conspiración para mantenerse en el poder y no ceder el Gobierno a Luiz Inácio Lula da Silva.

Los jueces consideraron que Bolsonaro, con ayuda de miembros del Gobierno, órganos de inteligencia e integrantes de las Fuerzas Armadas, intentó una ruptura democrática y estimuló los actos vandálicos del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de sus seguidores invadieron los edificios del Gobierno, el Congreso Nacional y el Supremo.

(Sputnik)