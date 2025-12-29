Hacete socio para acceder a este contenido

Una mujer y dos hombres

Tres personas declararán en Fiscalía por salvaje golpiza a un hombre en la playa de Punta del Diablo

La tres personas identificadas declararán este martes por la golpiza propinada a un joven de 27 años en la playa de Punta del Diablo en navidad.

Imágenes de la golpiza en Punta del Diablo.

Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres y una mujer mayores de edad fueron citados a declarar ante la Justicia por una brutal golpiza propinada a un joven de 27 años ocurrida el pasado 25 de diciembre en la playa de Los Pescadores del balneario Punta del Diablo que investigó preliminarmente la Policía de Rocha que logró encontrar a los responsables en muy poco tiempo.

Las tres personas identificadas por la Prefectura Nacional deberán declararán este martes 30 de diciembre en la Fiscalía del Chuy.

El violento episodio fue grabado por una persona que estaba en la playa y se viralizó en las redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran como un grupo de personas golpean a un hombre que está sobre la arena.

En primera instancia, los agresores aseguraron que la golpiza fue luego de que el hombre cometió un hurto.

