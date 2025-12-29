Tres personas declararán en Fiscalía por salvaje golpiza a un hombre en la playa de Punta del Diablo

Dos hombres y una mujer mayores de edad fueron citados a declarar ante la Justicia por una brutal golpiza propinada a un joven de 27 años ocurrida el pasado 25 de diciembre en la playa de Los Pescadores del balneario Punta del Diablo que investigó preliminarmente la Policía de Rocha que logró encontrar a los responsables en muy poco tiempo.