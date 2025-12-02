Tres personas detenidas por robar perfumes en farmacias de la capital

En el marco de la investigación del hurto en una perfumería en la intersección de Bulevar España y Obligado (Pocitos), luego de varios allanamientos, fueron detenidas tres personas: dos hombres (de 23 y 47 años) y una mujer de 54 años y se incautaron varios perfumes, armas de fuego (una hurtada), municiones y dos vehículos (uno requerido por hurto).
El operativo viene siendo llevado a cabo por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo quien está detrás de un banda vinculada al mencionado hurto a una farmacia de Pocitos; pero a partir de la información y elementos recolectados, se pudo identificar el domicilio de uno de los presuntos involucrados y conductor del vehículo posteriormente incautado, lo que permitió establecer la posible vinculación con otro hurto cometido días atrás en una farmacia ubicada en 8 de Octubre y Presidente Berro (La Blanqueada).
El operativo contra la banda de los perfumes
Con base a estos elementos, el Juzgado Letrado autorizó los allanamientos solicitados.
Tres equipos operativos ingresaron al lugar indicado. En una edificación ubicada al fondo del predio se localizó al primer detenido, quien intentó salir de la habitación.
En ese lugar se incautó dos morrales con armas de fuego, una pistola hurtada en el año 2020 y un revólver calibre 357, además de perfumes de diversas marcas, prendas de vestir, un casco y otros objetos presuntamente vinculados a los hurtos investigados.
En la vivienda principal se identificaron a dos adultos y se incautaron varios perfumes, municiones calibre 357 y 38, además de otros efectos de interés. Posteriormente se detuvo a tres personas, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.
Además, se incautó una moto denunciada como hurtada el 20/11/2025; un automóvil y diversas prendas de vestir y objetos asociados al caso.
También fueron decomisados los tres teléfonos celulares de los detenidos que se encuentran a disposición judicial.
En tanto, la Fiscalía de 13º Turno dispuso diversas pericias y nuevas actuaciones para reunir evidencia contra indagados.