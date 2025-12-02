Tres personas detenidas por robar perfumes en farmacias de la capital

El operativo viene siendo llevado a cabo por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Montevideo quien está detrás de un banda vinculada al mencionado hurto a una farmacia de Pocitos; pero a partir de la información y elementos recolectados, se pudo identificar el domicilio de uno de los presuntos involucrados y conductor del vehículo posteriormente incautado, lo que permitió establecer la posible vinculación con otro hurto cometido días atrás en una farmacia ubicada en 8 de Octubre y Presidente Berro (La Blanqueada).