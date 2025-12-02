El juzgado en lo Contencioso Administrativo de 2° Turno emitió una sentencia el pasado lunes 1° de diciembre por el caso de Ricardo de la Fuente, un hombre que pasó 8 años años en prisión por el asesinato de su pareja, pero que luego se comprobó que no fue el autor del crimen.
Estado deberá pagarle $ 12,5 millones
Estado indemnizará a un hombre que estuvo 8 años preso, acusado de matar a su pareja, pero era inocente
Tras estar preso 8 años y luego comprobarse que no fue el homicida de su pareja, Ricardo de la Fuente recibirá casi $ 12,5 millones de indemnización.