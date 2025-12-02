Estado indemnizará a un hombre que estuvo 8 años preso, acusado de matar a su pareja, pero era inocente

En 2016, la Justicia le dio la razón a la defensa De la Fuente y se le quitó responsabilidad en el caso. Se lo sobreseyó al no encontrar restos de su ADN en el cuerpo de la mujer ni sangre de la víctima en su vestimenta, según informó el medio fernandino, FM Gente.

Los nuevos elementos recogidos por la Fiscalía no llegaron a ser “plena prueba de que Ricardo de la Fuente” fuera el autor “del homicidio de Laura Karina Busquet Pérez”, concluyeron.

La indemnización

Tras esa instancia judicial, el inocente hombre acusado de matar a su pareja, decidió iniciar una demanda en contra del Poder Judicial que, a la postre resultó favorable, según la sentencia publicada este martes 2 de diciembre por Montevideo Portal.

Por tal motivo el Estado uruguayo deberá pagarle un indemnización de casi $ 12,5 millones.