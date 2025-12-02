Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad preso | pareja | hombre

Estado deberá pagarle $ 12,5 millones

Estado indemnizará a un hombre que estuvo 8 años preso, acusado de matar a su pareja, pero era inocente

Tras estar preso 8 años y luego comprobarse que no fue el homicida de su pareja, Ricardo de la Fuente recibirá casi $ 12,5 millones de indemnización.

Por Redacción Caras y Caretas

El juzgado en lo Contencioso Administrativo de 2° Turno emitió una sentencia el pasado lunes 1° de diciembre por el caso de Ricardo de la Fuente, un hombre que pasó 8 años años en prisión por el asesinato de su pareja, pero que luego se comprobó que no fue el autor del crimen.

El caso

El caso por el que se encarceló injustamente a De la Fuente ocurrió en 2009, cuando el hombre fue procesado por el asesinato de su pareja, Laura Karina Busquet Pérez.

De los 12 años que había pedido Fiscalía, el hombre pasó ocho años recluido en la cárcel de Las Rosas (Maldonado).

En 2016, la Justicia le dio la razón a la defensa De la Fuente y se le quitó responsabilidad en el caso. Se lo sobreseyó al no encontrar restos de su ADN en el cuerpo de la mujer ni sangre de la víctima en su vestimenta, según informó el medio fernandino, FM Gente.

Los nuevos elementos recogidos por la Fiscalía no llegaron a ser “plena prueba de que Ricardo de la Fuente” fuera el autor “del homicidio de Laura Karina Busquet Pérez”, concluyeron.

La indemnización

Tras esa instancia judicial, el inocente hombre acusado de matar a su pareja, decidió iniciar una demanda en contra del Poder Judicial que, a la postre resultó favorable, según la sentencia publicada este martes 2 de diciembre por Montevideo Portal.

Por tal motivo el Estado uruguayo deberá pagarle un indemnización de casi $ 12,5 millones.

