La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) lanza la edición 2026 de su propuesta Escuelas de Verano, invitando a niños de todo el país a participar de una experiencia que combina lo lúdico, lo pedagógico y la convivencia social. El programa se desarrollará del 8 de enero al 5 de febrero en 151 escuelas sede a nivel nacional, ofreciendo una amplia gama de actividades que incluyen talleres, recreación, piscinas, alimentación completa y campamentos.
Niños de todo el país
Inscripciones abiertas para las Escuelas de Verano 2026
Para las Escuelas de Verano podrán inscribirse todos los niños que asistan a centros educativos públicos del país, realizando el registro por Gurí Familia.