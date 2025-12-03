Inscripciones abiertas para las Escuelas de Verano 2026

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, destacó la importancia de la iniciativa al presentarla: “Esperamos mucho disfrute y también aprendizaje. Son oportunidades de compartir, de convivencia, de desarrollar habilidades sociales y lo vincular.” La jerarca manifestó su confianza en que este año se supere la cantidad de beneficiarios de la edición anterior. Los interesados deberán postularse para una de las 151 escuelas sede disponibles, centros que han presentado un proyecto específico para desarrollar la experiencia de verano adaptado a sus comunidades.