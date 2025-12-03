Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Escuelas de Verano | inscripciones |

Niños de todo el país

Inscripciones abiertas para las Escuelas de Verano 2026

Para las Escuelas de Verano podrán inscribirse todos los niños que asistan a centros educativos públicos del país, realizando el registro por Gurí Familia.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) lanza la edición 2026 de su propuesta Escuelas de Verano, invitando a niños de todo el país a participar de una experiencia que combina lo lúdico, lo pedagógico y la convivencia social. El programa se desarrollará del 8 de enero al 5 de febrero en 151 escuelas sede a nivel nacional, ofreciendo una amplia gama de actividades que incluyen talleres, recreación, piscinas, alimentación completa y campamentos.

Inscripciones

El período de inscripción está abierto desde el 1.° hasta el 12 de diciembre. Podrán inscribirse todos los niños que asistan a centros educativos públicos del país, realizando el registro exclusivamente a través de la plataforma digital Gurí Familia.

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, destacó la importancia de la iniciativa al presentarla: “Esperamos mucho disfrute y también aprendizaje. Son oportunidades de compartir, de convivencia, de desarrollar habilidades sociales y lo vincular.” La jerarca manifestó su confianza en que este año se supere la cantidad de beneficiarios de la edición anterior. Los interesados deberán postularse para una de las 151 escuelas sede disponibles, centros que han presentado un proyecto específico para desarrollar la experiencia de verano adaptado a sus comunidades.

Las jornadas se basan en un enfoque lúdico y pedagógico, e incluyen actividades de recreación, salidas didácticas, acceso a piscinas, alimentación y campamentos. Las escuelas funcionarán de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas en todo el país. Como única excepción, en el departamento de Maldonado, el horario se extenderá hasta las 17:00 horas.

