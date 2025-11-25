Hacete socio para acceder a este contenido

Betito Suárez | policía | Cerro

Narconexiones

Exyerno de Betito Suárez era uno de los acompañantes del policía asesinado en el Cerro

La investigación del homicidio del policía en el Cerro tuvo un cambio drástico tras confirmarse que su hermano y el otro acompañante tienen vínculos con bandas de Cerro Norte y el Betito Suárez.

Luis Betito Suárez.
Por Redacción Caras y Caretas

En poco menos de un mes, fueron detenidos los mayores capos uruguayos del crimen organizado con nexos internacionales que van desde la organización de Sebastián Marset hasta el Primer Comando de la Capital (PCC). Se trata de Luis Alberto Betito Suárez Correa y Luis Fernando Fernández Albín, además de varios familiares de los clanes.

Sobre las consecuencias de estas últimas detenciones de alto perfil, el ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó la semana pasada que estas acciones “tienen las consecuencias que todos saben”, pero advirtió que en la Policía “están dispuestos a enfrentarlas”.

A la respuesta de los criminales y la reacción, estamos acá para esperarla y para atenderla”, aseguró Negro el viernes 21 de noviembre.

Cambio de rumbo en el caso del policía asesinado: investigan la pista narco

En efecto, la investigación del caso del tiroteo en el que fue asesinado -en la madrugada del pasado lunes 24- el policía César Ferreira, quien, a su vez mató a uno de los dos atacantes (menores de edad) que llegaron en una moto a la zona del parque Vaz Ferreira, en el Cerro de Montevideo (donde el efectivo estaba junto a otros dos hombres), cambió drásticamente en las últimas horas.

La investigación que en un principio apuntaba a un intento de rapiña, ahora se enfoca en una posible venganza y sicariato.

Los principales elementos que ahora maneja la Fiscalía tienen que ver con los acompañantes de Ferreira: su hermano (también herido de bala y en estado reservado) y el otro hombre: padre de unos de los nietos Luis Alberto Suárez Correa (la ex pareja de la hija del Betito).

Los presuntos vínculos con bandas de Cerro Norte y el Betito Suárez

Según fuentes policiales citadas por Montevideo Portal, se indaga la posible participación del hermano de Ferreira y del otro acompañante (el exyerno del Betito) en bandas de narcotráfico de Cerro y Cerro Norte.

De hecho, el hermano del efectivo fallecido -que cuenta con antecedentes penales por hurto- fue indagado varias veces por su vínculo con bandas de narcotráfico de esa zona del oeste capitalino.

En tanto, el exyerno del Betito, quien mantenía sus vínculos criminales con el clan de Los Suárez, estaba requerido por la Justicia y fue recluido cárcel de Punta de Rieles.

