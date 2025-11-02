Cede la tensión en la industria láctea y convocan al Consejo de Salario del sector

Según informó la FTIL, la semana pasada un trabajador fue sancionado con tres días de suspensión porque “rompió el tambor de apertura de un locker".

FTIL sin medidas

Recuerda la federación que esta "no ha adoptado ninguna medida ni acción como forma de contribuir a la concreción del ámbito de negociación colectiva; por tanto, bajo ningún concepto la Cámara puede intentar justificar un nuevo desplante alegando esos pretextos".

La CILU, agrega, "pone el foco en un pequeño sector de una empresa que rechaza de manera categórica la suspensión por tres días de un trabajador porque rompió el tambor de apertura de un locker". A su juicio, "pretender aplicar una sanción de tal magnitud y dimensión a un trabajador por algo así es ridículo e inaceptable".

Ahora, la tensión generada parece bajar al confirmarse la convocatoria al Consejo de Salario del sector y a la tripartita que analizará el caso en cuestión.