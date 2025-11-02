La situación en la industria láctea parece comenzar a distenderse con la convocatoria para este lunes 3 de noviembre para la instalación del Consejo de Salario del sector. En la ocasión, tanto la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) como la Cámara respectiva (CILU) presentarán sus plataformas.
sin medidas
Cede la tensión en la industria láctea y convocan al Consejo de Salario del sector
La convocatoria del Consejo de Salario se había visto postergada por la decisión patronal de no presentarse ante medidas por un tema puntual.