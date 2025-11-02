Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Consejo de Salario | CILU |

sin medidas

Cede la tensión en la industria láctea y convocan al Consejo de Salario del sector

La convocatoria del Consejo de Salario se había visto postergada por la decisión patronal de no presentarse ante medidas por un tema puntual.

 Pit-Cnt
Por Fabián Tapia

La situación en la industria láctea parece comenzar a distenderse con la convocatoria para este lunes 3 de noviembre para la instalación del Consejo de Salario del sector. En la ocasión, tanto la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) como la Cámara respectiva (CILU) presentarán sus plataformas.

Esta convocatoria se vio frustrada la semana pasada cuando el sector patronal se negó a presentarse denunciando medidas gremiales en una planta industrializadora. Según informó el sindicato, las medidas fueron en respuesta a una sanción, considerada desmedida, a un trabajador.

Al respecto, para este martes fue convocada una reunión tripartita, para considerar el tema.

Según informó la FTIL, la semana pasada un trabajador fue sancionado con tres días de suspensión porque “rompió el tambor de apertura de un locker".

FTIL sin medidas

Recuerda la federación que esta "no ha adoptado ninguna medida ni acción como forma de contribuir a la concreción del ámbito de negociación colectiva; por tanto, bajo ningún concepto la Cámara puede intentar justificar un nuevo desplante alegando esos pretextos".

La CILU, agrega, "pone el foco en un pequeño sector de una empresa que rechaza de manera categórica la suspensión por tres días de un trabajador porque rompió el tambor de apertura de un locker". A su juicio, "pretender aplicar una sanción de tal magnitud y dimensión a un trabajador por algo así es ridículo e inaceptable".

Ahora, la tensión generada parece bajar al confirmarse la convocatoria al Consejo de Salario del sector y a la tripartita que analizará el caso en cuestión.

