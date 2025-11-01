¿Qué dijeron los blancos sobre las palabras de Olivera calificando de medio pelo al gobierno de Lacalle Pou?

Mencionaron como posibles razones del “gobierno medio pelo” a la política de fronteras que se siguió adelante o la falta de "celeridad" de los planes sociales, para dar un ejemplo.

La crónica del diario El País no cita cuál fue la respuesta del exsecretario de la Presidencia y mayor defensor de la gestión anterior, Álvaro Delgado, pero la jugosa crónica del País sólo llega hasta ahí.

Tal vez en el próximo encuentro a realizarse este sábado en la regional noreste en Lavalleja podamos escuchar su opinión al respecto. Los últimos dos encuentros serán en el sur. El sábado 8 se focalizarán en Canelones y Montevideo, y el sábado 15 en Maldonado y Rocha donde se dará por terminada la autocrítica y el Partido Nacional sacará conclusiones sobre la última derrota electoral.