Política Olivera | Lacalle Pou |

Fuego blanco amigo

¿Qué dijeron los blancos sobre las palabras de Olivera calificando de medio pelo al gobierno de Lacalle Pou?

Se empiezan a conocer las primeras repercusiones de la dura autocrítica de Nicolás Olivera al gobierno de Lacalle Pou.

Nicolás Olivera calificó de medio pelo al gobierno de Lacalle Pou.

 Foto: Dante Fernadnez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Las palabras del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue “medio pelo” provocó un cimbronazo en las filas del Partido Nacional y de a poco comienzan a escucharse las voces de algunos de sus principales dirigentes ante un comentario tan crítico que sale de uno de sus máximos referentes.

Según consignó el diario El País, las primeras reacciones surgieron de la propia cúpula dirigencial reunida en Salto. Las primeras voces que se alzaron en contra de la dura afirmación del sanducero fueron las del exsenador Luis Alberto Heber y el senador suplente Jorge Larrañaga Vidal quienes rechazaron las palabras de Nicolás Olivera.

Cercanos a Olivera

Otros en cambio, más cercanos al pensamiento de Olivera intentaron “interpretar” sus palabras y afirmaron que seguramente lo que el intendente quiso decir es que su malestar no era respecto a “todo” el gobierno de Lacalle Pou sino a aspectos puntuales de la gestión nacionalista.

Mencionaron como posibles razones del “gobierno medio pelo” a la política de fronteras que se siguió adelante o la falta de "celeridad" de los planes sociales, para dar un ejemplo.

La crónica del diario El País no cita cuál fue la respuesta del exsecretario de la Presidencia y mayor defensor de la gestión anterior, Álvaro Delgado, pero la jugosa crónica del País sólo llega hasta ahí.

Tal vez en el próximo encuentro a realizarse este sábado en la regional noreste en Lavalleja podamos escuchar su opinión al respecto. Los últimos dos encuentros serán en el sur. El sábado 8 se focalizarán en Canelones y Montevideo, y el sábado 15 en Maldonado y Rocha donde se dará por terminada la autocrítica y el Partido Nacional sacará conclusiones sobre la última derrota electoral.

