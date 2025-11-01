Las palabras del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue “medio pelo” provocó un cimbronazo en las filas del Partido Nacional y de a poco comienzan a escucharse las voces de algunos de sus principales dirigentes ante un comentario tan crítico que sale de uno de sus máximos referentes.
Fuego blanco amigo
¿Qué dijeron los blancos sobre las palabras de Olivera calificando de medio pelo al gobierno de Lacalle Pou?
Se empiezan a conocer las primeras repercusiones de la dura autocrítica de Nicolás Olivera al gobierno de Lacalle Pou.