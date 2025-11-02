Pentágono confirma que prepara una acción militar contra Nigeria

Trump advierte

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump advirtió que si el Gobierno nigeriano "continúa permitiendo el asesinato de cristianos (...) Estados Unidos podría ir a eses país desacreditado con 'toda la artillería' para eliminar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades".

Anunció que instruyó al "Departamento de Guerra para que se prepare para una posible acción".

El mandatario estadounidense describió un posible ataque como "rápido, vicioso y contundente".

Además, el presidente anunció que Washington suspenderá inmediatamente "toda ayuda y asistencia a Nigeria" si no se detiene el asesinato de cristianos

La declaración concluye con un ultimátum explícito: "Advertencia: ¡Mejor que el Gobierno de Nigeria actúe rápido!".

Nigeria responde

El sábado, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Nigeria, Kimiebi Ebienfa, rechazó las declaraciones del presidente Trump sobre los supuestos asesinatos en masa de cristianos en el país africano.

El senador estadounidense Ted Cruz acusó con anterioridad en la red social X al Gobierno nigeriano de permitir los asesinatos de cristianos, afirmando que desde 2009 los grupos islamistas en Nigeria han matado a 50.000 seguidores de cristianismo.

Nigeria posteriormente creó una comisión para investigar un posible genocidio de la población cristiana en algunas partes del país, tras las correspondientes declaraciones de EEUU.

