Deportes Nacional | Jadson Viera | Peñarol

En la recta final

¿Qué tiene que pasar esta tarde para que Nacional se asegure un lugar en las finales?

"Estoy en Nacional, tengo todo para ganar”, aseguró Jadson Viera mostrándose muy confiado para el partido de hoy.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Con cinco puntos arriba de Peñarol (77 contra 72). Nacional tendrá asegurado su paso a las finales con solo ganarle esta tarde a Cerro en el Estadio Centenario por la penúltima fecha del Clausura. Un triunfo de los de Jadson Viera, permitirá al tricolor alcanzar los 80 puntos, y podrá abrochar la Tabla Anual y asegurarse un lugar en la definición de la Liga Uruguaya ante el ganador de la semifinal entre Liverpool y el campeón del Torneo Clausura.

En caso de empate o derrota, Nacional deberá esperar que Peñarol no gane mañana, ya que el carbonero podría ser campeón del torneo corto, en el que tiene 25 unidades, cuatro más que Nacional.

Cerro llega envalentonado a este partido luego de haber derrotado en la fecha anterior a Peñarol, consiguiendo de esa manera tres puntos que le aseguraron su permanencia en Primera División.

Los de Tabaré Silva mantienen el sueño intacto de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Están novenos con 44 puntos, a solo dos de Montevideo City Torque. Y vienen de superar una dura prueba en el Tróccoli al derrotar 2-0 a Peñarol con goles de Enzo Larrosa e Ignacio Neira.

El Bolso, por su parte, mantendrá las bases del esquema que ya le funcionó en Boston River: un 4-3-3 bien marcado que tendría el regreso de Christian Oliva al mediocampo quien no juega desde el 28 de setiembre a causa de un desgarro.

Jadson Viera, confiado

Jadson Viera se mostró confiado al sumir como nuevo DT de Nacional y contudente, dijo: “Es el momento en el que tengo que estar acá, no pienso mucho si la tercera fue la vencida. Estoy convencido de lo que nos estamos jugando ahora, que son cosas muy importantes y tenemos que estar todos unidos. Podía dejar pasar la oportunidad y venir después, pero estoy en Nacional, tengo todo para ganar”.

