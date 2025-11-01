¿Qué tiene que pasar esta tarde para que Nacional se asegure un lugar en las finales?

Los de Tabaré Silva mantienen el sueño intacto de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Están novenos con 44 puntos, a solo dos de Montevideo City Torque. Y vienen de superar una dura prueba en el Tróccoli al derrotar 2-0 a Peñarol con goles de Enzo Larrosa e Ignacio Neira.

El Bolso, por su parte, mantendrá las bases del esquema que ya le funcionó en Boston River: un 4-3-3 bien marcado que tendría el regreso de Christian Oliva al mediocampo quien no juega desde el 28 de setiembre a causa de un desgarro.

Jadson Viera, confiado

Jadson Viera se mostró confiado al sumir como nuevo DT de Nacional y contudente, dijo: “Es el momento en el que tengo que estar acá, no pienso mucho si la tercera fue la vencida. Estoy convencido de lo que nos estamos jugando ahora, que son cosas muy importantes y tenemos que estar todos unidos. Podía dejar pasar la oportunidad y venir después, pero estoy en Nacional, tengo todo para ganar”.