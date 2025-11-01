Con cinco puntos arriba de Peñarol (77 contra 72). Nacional tendrá asegurado su paso a las finales con solo ganarle esta tarde a Cerro en el Estadio Centenario por la penúltima fecha del Clausura. Un triunfo de los de Jadson Viera, permitirá al tricolor alcanzar los 80 puntos, y podrá abrochar la Tabla Anual y asegurarse un lugar en la definición de la Liga Uruguaya ante el ganador de la semifinal entre Liverpool y el campeón del Torneo Clausura.
En la recta final
¿Qué tiene que pasar esta tarde para que Nacional se asegure un lugar en las finales?
"Estoy en Nacional, tengo todo para ganar”, aseguró Jadson Viera mostrándose muy confiado para el partido de hoy.