Peñarol campeón del Torneo Clausura tras derrotar por 2 a 1 a Defensor

Ahora el aurinegro queda a tres puntos de Nacional en la Tabla Anual. De mantenerse esa diferencia, queda una fecha para terminar el torneo; deberá jugar una semifinal con Liverpool, campeón del Apertura, para ver cuál de los dos deberá enfrentar al bolso para definir al campeón uruguayo 2025. Pero queda abierta otra posibilidad: que Nacional pierda el fin de semana que viene y Peñarol gane; entonces deberán jugar un desempate. Si lo gana Peñarol, tendría la ventaja de la Anual para definir con el negriazul.