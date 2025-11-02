Peñarol campeón del Torneo Clausura tras derrotar por 2 a 1 a Defensor
Los aurinegros se consagraron campeones del Clausura y ahora deberán disputar una semifinal con Liverpool, ganador del Apertura.
Peñarol suma otro título.
Dante Fernandez / FocoUy
Lucas Hernández fue el héroe de la jornada. Y el responsable de que Peñarol se alce con el título de campeón del Torneo Clausura. Y lo es porque el mirasol empezó perdiendo frente a Defensor Sporting y fue Hernández quien le dio el empate primero y el triunfo después. Fue la figura de un equipo que hizo todo para ganar.
Ahora el aurinegro queda a tres puntos de Nacional en la Tabla Anual. De mantenerse esa diferencia, queda una fecha para terminar el torneo; deberá jugar una semifinal con Liverpool, campeón del Apertura, para ver cuál de los dos deberá enfrentar al bolso para definir al campeón uruguayo 2025. Pero queda abierta otra posibilidad: que Nacional pierda el fin de semana que viene y Peñarol gane; entonces deberán jugar un desempate. Si lo gana Peñarol, tendría la ventaja de la Anual para definir con el negriazul.
Pero ahora es el campeón del Clausura. Y empezó perdiendo. Iban apenas dos minutos cuando el juez cobró un penal, protestado por los jugadores mirasoles y el técnico Diego Aguirre, pero validado por el VAR. Diego Abreu no perdonó y le dio el triunfo parcial al violeta. Duró casi todo el primer tiempo porque antes del final apareció la figura de Lucas Hernández para darle el empate y reavivar la esperanza aurinegra.
Con ese resultado de 1 a 1 se fueron al entretiempo.
El segundo tiempo mostró a un Peñarol que quería llevarse los tres puntos de su casa y con ellos el título. Y a los 54 minutos otra vez Lucas para darle el segundo gol a su equipo. En su zapato iba también el título de Campeón del Torneo Clausura. Ahora el manya está en la antesala de otro campeonato uruguayo. La esperanza de bicampeonato se mantiene intacta.
PEÑAROL:
Brayan Cortés, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Lucas Hernández, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Stiven Mulhethaler, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo.
Director Técnico: Diego Aguirre
Suplentes: Martin Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Lorenzo Couture, Alejo Cruz, Jaime Báez, Diego García, Brandon Álvarez.
DEFENSOR:
Kevin Dawson, Nahuel Furtado, Marco Saravia, Juan Viacava, Patricio Pacífico, Mauricio Amaro, Germán Barrios, Lucas Paul De Los Santos (61′ Nicolás Wunsch), Lucas Agazzi (61′ Alan Torterolo), Diego Abreu (61′ Lautaro Navarro) y José Álvarez.
Director Técnico: Ignacio Ithurralde.
Suplentes: Lucas Machado, Ariel Lima, Geanfranco Rodríguez, Nahuel Sena, Lukas Konig, Xavier Biscayzacú, Augusto Cambón.
JUECES: Gustavo Tejera acompañado de Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa como asistentes, mientras que Anahí Fernández oficiará de cuarta jueza. Antonio García y Santiago Fernández estarán en el VAR.