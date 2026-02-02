Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad licenciatura | Udelar | océano

Un océano de conocimiento

Udelar abrió inscripciones para la nueva Licenciatura en Oceanografía

La nueva Licenciatura en Oceanografía será de carácter interdisciplinario y estará dedicada al estudio del océano y sus dinámicas.

 Joaquin Fernandez / Focouy
Por Redacción Caras y Caretas

La Universidad de la República (UdelaR) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar la formación académica vinculada a la nueva Licenciatura en Oceanografía. Aunque la inauguración formal de la carrera está prevista para el año 2027, las personas interesadas podrán comenzar el trayecto curricular a partir del presente ciclo lectivo.

La Licenciatura en Oceanografía se define como una propuesta interdisciplinaria dedicada al estudio del océano y sus dinámicas. El programa académico busca la formación de profesionales orientados a la gestión y conservación de los recursos marinos.

Carácter interdisciplinario y orientaciones

Este proyecto académico es impulsado de forma conjunta por once servicios universitarios: la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración; la Facultad de Ciencias Sociales; el Centro Universitario Regional del Este; la Facultad de Derecho; la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; la Facultad de Ingeniería; el Instituto Superior de Educación Física; la Facultad de Química; la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Ciencias. La carrera cuenta con una base común de formación y cinco orientaciones específicas: Biológica, Física, Química, Geológica y Socioambiental.

Proceso de inscripción para el ciclo 2026

Debido a que la apertura formal de la licenciatura será en 2027, quienes deseen iniciar sus estudios este año deberán inscribirse a la Licenciatura en Ciencias Biológicas. Este proceso permitirá cursar unidades curriculares que serán acreditadas posteriormente al programa de Oceanografía.

Las inscripciones comienzan el 4 de febrero de 2026 y se realizan a través del Sistema de Autogestión Estudiantil (SGAE). Al momento de efectuar el registro online, el sistema requiere completar y verificar correctamente el "Paso 4 – Confirmación" para asegurar que el trámite sea procesado de manera efectiva.

