Udelar abrió inscripciones para la nueva Licenciatura en Oceanografía.

Carácter interdisciplinario y orientaciones

Este proyecto académico es impulsado de forma conjunta por once servicios universitarios: la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración; la Facultad de Ciencias Sociales; el Centro Universitario Regional del Este; la Facultad de Derecho; la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; la Facultad de Ingeniería; el Instituto Superior de Educación Física; la Facultad de Química; la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Ciencias. La carrera cuenta con una base común de formación y cinco orientaciones específicas: Biológica, Física, Química, Geológica y Socioambiental.