La Universidad de la República (UdelaR) informó que se encuentran abiertas las inscripciones para iniciar la formación académica vinculada a la nueva Licenciatura en Oceanografía. Aunque la inauguración formal de la carrera está prevista para el año 2027, las personas interesadas podrán comenzar el trayecto curricular a partir del presente ciclo lectivo.
Un océano de conocimiento
Udelar abrió inscripciones para la nueva Licenciatura en Oceanografía
La nueva Licenciatura en Oceanografía será de carácter interdisciplinario y estará dedicada al estudio del océano y sus dinámicas.