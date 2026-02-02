Un policía mató a un delincuente e hirió a otro en confuso intento de rapiña en el oeste

A las 23:45 de la noche del pasado domingo 1° de enero, un policía de 21 años abatió a un delincuente de 22 e hirió a otro de 18. Según el efectivo, los individuos lo intentaron rapiñar cuando circulaba por la ruta 1, casi Camino Tomkinson, barrio La Paloma, en el oeste de Montevideo.
El funcionario policial, que vestía de particular, manifestó que lo siguió una moto con dos ocupantes por la ruta y al llegar al kilómetro 11 —cruce con Tomkinson— intentaron chocarlo para robarle la moto.
Detalles del intento de rapiña que terminó con un muerto en el oeste
El acompañante le apuntó con un arma de fuego y le disparó al casco, por lo que el policía efectuó cuatro disparos con su arma de reglamento, hiriéndolos a ambos. El efectivo resultó ileso y no pudieron robarle la moto.
Los delincuentes escaparon heridos hacia una cañada. Uno de ellos -el de 18 años- ingresó a la casa de un hombre, quien llamó al 911 para decir que había en su patio una persona herida. El otro, había caído muerto a unos 100 metros del lugar.
El herido fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el glúteo y otra en la cadera y está fuera de peligro, según consignó Subrayado. Declaró que circulaba con su amigo y que los intentaron rapiñar.
Por su parte, el abatido, tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito que cometió en 2022, señaló el Ministerio del Interior.
Armas y municiones incautadas en el lugar
En el lugar de los hechos, la Policía Científica incautó tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil vivo, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, la pistola Glock 17 perteneciente al Policía, una moto Zanella y un casco.
Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia, para brindar elementos que sirvan para esclarecer lo sucedido, labor que fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno.