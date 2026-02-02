Un policía mató a un delincuente e hirió a otro en confuso intento de rapiña en el oeste

Los delincuentes escaparon heridos hacia una cañada. Uno de ellos -el de 18 años- ingresó a la casa de un hombre, quien llamó al 911 para decir que había en su patio una persona herida. El otro, había caído muerto a unos 100 metros del lugar.

El herido fue trasladado al Hospital del Cerro con una herida de arma de fuego en el glúteo y otra en la cadera y está fuera de peligro, según consignó Subrayado. Declaró que circulaba con su amigo y que los intentaron rapiñar.

Por su parte, el abatido, tenía un antecedente penal por rapiña especialmente agravada y porte y tenencia de arma de fuego, por un delito que cometió en 2022, señaló el Ministerio del Interior.

Armas y municiones incautadas en el lugar

En el lugar de los hechos, la Policía Científica incautó tres casquillos calibre 9x19 mm, un proyectil vivo, un revólver calibre .38 con cuatro cartuchos y una vaina, la pistola Glock 17 perteneciente al Policía, una moto Zanella y un casco.

Los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia, para brindar elementos que sirvan para esclarecer lo sucedido, labor que fue derivada al Departamento de Homicidios y a la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno.