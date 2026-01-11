Udelar se prepara para los cursos en Rivera y Tacuarembó

El periodo de inscripciones quedó fijado del 4 al 26 de febrero de 2026. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los interesados deben realizar un paso previo fundamental: la creación de una identidad digital.

Inscripción virtual

Diego Pereira, de la Unidad de Comunicación, explicó que los futuros estudiantes deberán gestionar su TuID de Antel a través de la web oficial de dicho organismo antes de iniciar el trámite universitario. Una vez obtenida la identidad, la inscripción se realizará formalmente en el sitio web: bedelias.udelar.edu.uy.

Durante la conferencia se insistió en la necesidad de tener en cuenta el tiempo de confirmación. Tras subir la documentación a la plataforma, la Universidad dispone de un plazo de 72 horas para validar los datos.

“No basta con subir los documentos; la inscripción no queda firme hasta que el estudiante recibe un correo electrónico de confirmación”, advirtió Pereira. Se recomendó verificar cuidadosamente que la dirección de correo ingresada sea correcta para evitar inconvenientes en este paso final.