La tarde caía sobre Rivera cuando el intendente Cr. Richard Sander cortó la cinta del nuevo Estadio de Baby Fútbol. No fue una inauguración más. Entre padres con mate en mano, dirigentes de gorra gastada y niños que no podían esperar para pisar el césped, el acto tuvo la textura de las cosas que se construyen con tiempo, esfuerzo y convicción.
Espacio de encuentro y oportunidades
Un estadio nacido de un sueño colectivo ilumina el futuro del baby fútbol en Rivera
Con emoción, aplausos y camisetas infantiles colgando de los alambrados, Rivera inauguró su nuevo Estadio de Baby Fútbol, una obra que sintetiza años de trabajo