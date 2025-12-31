Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad estadio | Rivera | clubes

Espacio de encuentro y oportunidades

Un estadio nacido de un sueño colectivo ilumina el futuro del baby fútbol en Rivera

Con emoción, aplausos y camisetas infantiles colgando de los alambrados, Rivera inauguró su nuevo Estadio de Baby Fútbol, una obra que sintetiza años de trabajo

Estadio de Baby Fútbol de Rivera

Estadio de Baby Fútbol de Rivera

 Intendencia de Rivera
Por Redacción de Caras y Caretas

La tarde caía sobre Rivera cuando el intendente Cr. Richard Sander cortó la cinta del nuevo Estadio de Baby Fútbol. No fue una inauguración más. Entre padres con mate en mano, dirigentes de gorra gastada y niños que no podían esperar para pisar el césped, el acto tuvo la textura de las cosas que se construyen con tiempo, esfuerzo y convicción.

Sander habló de planificación, de equipos técnicos y de una obra que empezó como un sueño compartido. Pero sobre todo habló de la gente: de quienes trabajan de forma honoraria en la Liga de Baby Fútbol, de los clubes barriales y de las familias que sostienen cada entrenamiento y cada viaje de fin de semana. En Rivera, el fútbol infantil no es un pasatiempo: es parte de la identidad.

Infraestructura que crece con los gurises

El estadio se suma al ya existente Centro de Entrenamiento y pronto tendrá compañía: el gimnasio anexo, en su etapa final, se inaugurará en marzo. Además, el intendente anunció un nuevo proyecto financiado junto al BID que permitirá construir una cancha de fútbol sintético, destinada a la Liga de Fútbol de Rivera, mientras que este nuevo escenario quedará bajo la órbita de la Liga de Baby Fútbol.

Clubes iluminados y políticas que se cruzan

Las mejoras no se quedan en este predio. Oriental, Huracán, Lavalleja y Cuñapirú ya cuentan con nuevas luminarias, y otros clubes esperan su turno en una agenda que se construye en diálogo con las instituciones. Sander enmarcó todo en una política integral que cruza deporte, educación y desarrollo social: nuevas sedes de UTU, merenderos que funcionan en clubes, redes que se tejen donde hay una pelota rodando.

“Estas obras son espacios de encuentro y oportunidades”, dijo el intendente. Y mientras los chicos corrían por la cancha recién estrenada, quedó claro que en Rivera el futuro empieza en botines.

Fuente: Con información de Intendencia de Rivera

