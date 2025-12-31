Un estadio nacido de un sueño colectivo ilumina el futuro del baby fútbol en Rivera

Sander habló de planificación, de equipos técnicos y de una obra que empezó como un sueño compartido. Pero sobre todo habló de la gente: de quienes trabajan de forma honoraria en la Liga de Baby Fútbol, de los clubes barriales y de las familias que sostienen cada entrenamiento y cada viaje de fin de semana. En Rivera, el fútbol infantil no es un pasatiempo: es parte de la identidad.