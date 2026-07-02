La Justicia condenó en las últimas horas a un hombre de 43 años que estaba requerido desde el año pasado, fue condenado seis años de prisión como coautor de transporte de drogas agravado, en régimen de reiteración real con un delito de usurpación de identidad.
Seis años de prisión
Condenaron a un hombre por cargamento de 414 kg de pasta base incautado en Paysandú
El hombre requerido por la Justicia tras la incautación de 414 kg de pasta base en Paysandú, se entregó en Montevideo junto a su abogado y fue condenado.