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Sociedad hombre | Paysandú | pasta base

Seis años de prisión

Condenaron a un hombre por cargamento de 414 kg de pasta base incautado en Paysandú

El hombre requerido por la Justicia tras la incautación de 414 kg de pasta base en Paysandú, se entregó en Montevideo junto a su abogado y fue condenado.

Avioneta incinerada en un camino rural de Paysandú dio inicio a la investigación.

Avioneta incinerada en un camino rural de Paysandú dio inicio a la investigación.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia condenó en las últimas horas a un hombre de 43 años que estaba requerido desde el año pasado, fue condenado seis años de prisión como coautor de transporte de drogas agravado, en régimen de reiteración real con un delito de usurpación de identidad.

La investigación de las avionetas que tiraban droga en campos de Paysandú

La investigación de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno que terminó con la incautación de 414 kg de pasta base que eran transportados en una camioneta por la ruta 3, tuvo su inicio con el hallazgo de una avioneta abandonada e incendiada el 9 de julio de 2025 en un camino rural de Paysandú, que permitió acceder a información acerca de que posteriormente otra aeronave iba a arrojar paquetes droga desde el aire en esa zona del departamento, lo cual efectivamente ocurrió a fines de noviembre.

Durante las tareas de vigilancia, la Policía dejó escapar a la avioneta y detectó dos camionetas en actitud sospechosa que recogieron los bultos que habían sido arrojados. El conductor de una de las camionetas evadió el control policial, pero luego de una persecución que se extendió por 20 kilómetros, el hombre fue detenido y en la caja hallaron 414 kg de pasta base.

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, señaló en ese momento que uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron dos espejos de gran tamaño colocados en la parte trasera de la camioneta. El jerarca explicó que ese tipo de dispositivos se utilizan para que el vehículo pueda ser identificado desde el aire por el piloto de una avioneta.

Dos imputados y un condenado

Por este caso ya habían sido imputados otros dos hombres, arrestados durante allanamientos realizados el 27 de noviembre de 2025 en Paysandú y Montevideo.

El hombre recientemente condenado era el tercer involucrado que permanecía requerido por la Justicia. Finalmente se presentó junto a su abogado en una comisaría de Montevideo y se quedó a la orden de la Justicia lo condenó horas después.

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