Hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en Aeroparque

El individuo fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó a ser operado, pero horas más tarde murió producto del disparo que le dio en el abdomen.

La escena del crimen fue relevada por la Policía Científica para obtener indicios que permitan al Departamento de Homicidios de Canelones y a la Fiscalía de Pando dar con los responsables del homicidio.