Hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su casa en Aeroparque

Un hombre de 30 años fue asesinado de varios balazos cuando llegaba en una moto a su casa, en la zona de Aeroparque (Canelones). La Policía busca a los dos hombres que venían caminando y se aproximaron a la víctima para dispararle.
El hombre cayó herido en la vía pública, donde fue encontrado por personal de la seccional policial 28 que llegaron al lugar alertados por vecinos que reportaban disparos de arma de fuego al 911.
El hombre de 30 años no tenía antecedentes penales, su moto quedó en la escena así como varios casquillos de bala y cartuchos calibre 9 milímetros.
El individuo fue trasladado a un centro asistencial, donde llegó a ser operado, pero horas más tarde murió producto del disparo que le dio en el abdomen.
La escena del crimen fue relevada por la Policía Científica para obtener indicios que permitan al Departamento de Homicidios de Canelones y a la Fiscalía de Pando dar con los responsables del homicidio.