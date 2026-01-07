Un joven fue baleado en el pecho tras una pelea en cuerda de tambores de Palermo

En su relato, el herido narró que tuvo "diferencias con otra persona en las llamadas y que, cuando se iba, fue amenazado con un arma de fuego; hubo una pelea y ahí le dispararon, pero no sabe si fue el mismo con el que estaba peleando o un familiar”.

La investigación del ataque a tiros en los tambores de Palermo

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron parte de lo sucedido que es investigado por la Zona Operacional I de la Policía, a cargo del Departamento de Homicidios, llevó adelante varias actuaciones con el apoyo de efectivos de Policía Científica.

Por ejemplo, en el pretil de una ventana de la zona donde ocurrieron los hechos, los efectivos hallaron un arma de fuego calibre 7.65 milímetros con la numeración limada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trata del arma con la que dispararon al joven que tiene seis antecedentes penales por rapiña y hurto.