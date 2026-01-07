Un joven de 24 años fue herido de bala en el pecho tras una pelea que se originó durante las Llamadas de San Baltasar que se realizaron en la noche del 6 de enero por la calle Isla de Flores, en el barrio Palermo (Montevideo). La víctima se había peleado con una persona y cuando se iba le dispararon.
Llamadas de San Baltasar
Un joven fue baleado en el pecho tras una pelea en cuerda de tambores de Palermo
El joven de 24 años recibió un tiro en el pecho en las inmediaciones de las calles Salto y Durazno, en el barrio Palermo, durante las Llamadas de San Baltasar.