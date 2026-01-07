Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad joven | Palermo | Llamadas

Llamadas de San Baltasar

Un joven fue baleado en el pecho tras una pelea en cuerda de tambores de Palermo

El joven de 24 años recibió un tiro en el pecho en las inmediaciones de las calles Salto y Durazno, en el barrio Palermo, durante las Llamadas de San Baltasar.

Un joven fue baleado en Palermo en las Llamadas de San Baltasar.

Un joven fue baleado en Palermo en las Llamadas de San Baltasar.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 24 años fue herido de bala en el pecho tras una pelea que se originó durante las Llamadas de San Baltasar que se realizaron en la noche del 6 de enero por la calle Isla de Flores, en el barrio Palermo (Montevideo). La víctima se había peleado con una persona y cuando se iba le dispararon.

El episodio sucedió sobre las 00:30 horas de este miércoles 7 de enero en las inmediaciones de Salto y Durazno. Según informó Telemundo, la Policía llegó al lugar tras recibir un llamado que alertaba que en el lugar se estaba produciendo un “desorden en la vía pública entre varias personas”.

En ese contexto fue que un joven de 24 años recibió un disparo en el pecho y luego fue trasladado al Hospital Maciel, donde se constató que tenía una "herida de arma de fuego en tórax con fractura en falange próxima al cuarto dedo de mano izquierda" y se encuentra en estado reservado.

En su relato, el herido narró que tuvo "diferencias con otra persona en las llamadas y que, cuando se iba, fue amenazado con un arma de fuego; hubo una pelea y ahí le dispararon, pero no sabe si fue el mismo con el que estaba peleando o un familiar”.

La investigación del ataque a tiros en los tambores de Palermo

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron parte de lo sucedido que es investigado por la Zona Operacional I de la Policía, a cargo del Departamento de Homicidios, llevó adelante varias actuaciones con el apoyo de efectivos de Policía Científica.

Por ejemplo, en el pretil de una ventana de la zona donde ocurrieron los hechos, los efectivos hallaron un arma de fuego calibre 7.65 milímetros con la numeración limada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trata del arma con la que dispararon al joven que tiene seis antecedentes penales por rapiña y hurto.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar