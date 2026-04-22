Pronóstico: se prevé descenso térmico y lluvias hacia el fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en consonancia con los modelos de MetSul y Windguru, estableció un pronóstico donde señala la continuidad de una masa de aire húmeda e inestable que afecta actualmente al territorio nacional. Los principales indicadores sugieren un "giro térmico" inminente y la persistencia de precipitaciones aisladas antes de la llegada de una masa de aire subpolar.