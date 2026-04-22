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Sociedad pronóstico | lluvias |

El clima en Uruguay

Pronóstico: se prevé descenso térmico y lluvias hacia el fin de semana

Inestabilidad y lluvias en Uruguay hasta el viernes según pronóstico. Se prevé un marcado descenso térmico y ráfagas costeras hacia el fin de semana.

Pronóstico con&nbsp; lluvias

Pronóstico con  lluvias

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en consonancia con los modelos de MetSul y Windguru, estableció un pronóstico donde señala la continuidad de una masa de aire húmeda e inestable que afecta actualmente al territorio nacional. Los principales indicadores sugieren un "giro térmico" inminente y la persistencia de precipitaciones aisladas antes de la llegada de una masa de aire subpolar.

Pronóstico detallado para Uruguay

De acuerdo con el análisis de los principales centros meteorológicos, este es el panorama para los próximos días:

  • Miércoles 22 y Jueves 23 de Abril: Se mantiene una atmósfera saturada de humedad con cielos mayormente cubiertos. Inumet prevé la ocurrencia de neblinas y bancos de niebla, junto con precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente en las zonas sur y este. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que difícilmente superará los 23°C.

  • Viernes 24 de Abril: La inestabilidad se acentuará. MetSul Meteorologia destaca que el remanente de sistemas de baja presión mantendrá la probabilidad de lluvias intensas en el interior del país. Se recomienda precaución ante posibles rachas de viento del sector sureste que podrían alcanzar los 40-50 km/h en zonas costeras.

  • Sábado 25 y Domingo 26 de Abril (El Cambio de Masa de Aire): Los modelos numéricos de Windguru y los análisis de MetSul coinciden en el ingreso de una masa de aire de origen subpolar hacia el cierre del sábado.

    • Viento y Oleaje: En la zona este (Rocha y Maldonado), se espera mar picado y vientos sostenidos del sector sur-este.

    • Temperaturas: Se prevé un descenso marcado. Las mínimas podrían "perforar" la barrera de los 10°C en el interior del país hacia la madrugada del domingo, mientras que en Montevideo las temperaturas se situarán en torno a los 12°C

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