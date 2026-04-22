El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en consonancia con los modelos de MetSul y Windguru, estableció un pronóstico donde señala la continuidad de una masa de aire húmeda e inestable que afecta actualmente al territorio nacional. Los principales indicadores sugieren un "giro térmico" inminente y la persistencia de precipitaciones aisladas antes de la llegada de una masa de aire subpolar.
El clima en Uruguay
Pronóstico: se prevé descenso térmico y lluvias hacia el fin de semana
Inestabilidad y lluvias en Uruguay hasta el viernes según pronóstico. Se prevé un marcado descenso térmico y ráfagas costeras hacia el fin de semana.