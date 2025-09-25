UTE y BPS firman un Acuerdo Complementario al Convenio Marco de Intercambio de Información

El acto se realizó en el Palacio de la Luz y contó con la presencia de la presidenta de UTE, Andrea Cabrera Russi, el vicepresidente Roberto Bentancor, el director José Luis Pereira, la directora Ximena Caporale, el gerente general José Alem y cuerpo gerencial; por BPS su presidenta Jimena Pardo, las directoras Ana Clara Boussés y María Elena Lloveras, y el secretario general Pablo Pazos, junto a la ministra del Ministerio de Industria, Energía y Minería Fernanda Cardona.