La Escuela Agraria Superior La Carolina, dependiente de UTU, introdujo la ultrasonografía como técnica de apoyo en la enseñanza de la producción ovina. Se trata de una práctica poco frecuente en ámbitos educativos, que permite a los estudiantes adquirir conocimientos aplicados sobre genética y calidad de carne.
Innovación
UTU de Flores incorpora ultrasonografía en la enseñanza de genética ovina
La iniciativa de la Escuela Agraria Superior La Carolina, en el departamento de Flores, busca optimizar la formación de estudiantes y aportar datos de valor para el sector agropecuario.