UTU de Flores incorpora ultrasonografía en la enseñanza de genética ovina

La escuela desarrolla esta experiencia en coordinación con INIA Tacuarembó. Las mediciones realizadas en el plantel ovino se procesan y registran en el Sistema Sular, un software utilizado a nivel nacional para evaluaciones genéticas.

Innovación y competitividad

La incorporación de esta práctica fortalece la formación de los estudiantes, quienes acceden a herramientas que ganarán relevancia en el futuro del agro. Según destacan las autoridades, la iniciativa responde a la necesidad de una producción animal cada vez más trazable, sostenible y precisa.

Con esta innovación, la UTU de Flores posiciona a la educación agropecuaria como un ámbito capaz de impulsar cambios tecnológicos desde el medio rural, aportando a la competitividad del sector ovino y a la preparación de los jóvenes para los desafíos del futuro.