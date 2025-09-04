Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad UTU | flores | ultrasonografía

Innovación

UTU de Flores incorpora ultrasonografía en la enseñanza de genética ovina

La iniciativa de la Escuela Agraria Superior La Carolina, en el departamento de Flores, busca optimizar la formación de estudiantes y aportar datos de valor para el sector agropecuario.

UTU Flores
Por Redacción Caras y Caretas

La Escuela Agraria Superior La Carolina, dependiente de UTU, introdujo la ultrasonografía como técnica de apoyo en la enseñanza de la producción ovina. Se trata de una práctica poco frecuente en ámbitos educativos, que permite a los estudiantes adquirir conocimientos aplicados sobre genética y calidad de carne.

Mediante esta tecnología se analizan parámetros como el área del ojo de bife, el grosor de la grasa subcutánea y el grado de marmoleo. Con estos datos se elaboran las Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP), indicadores que orientan los procesos de selección genética.

“Esta herramienta tiene un impacto directo en la eficiencia y calidad de la industria cárnica ovina, pero además ofrece a los estudiantes una experiencia educativa única, al trabajar con información que se integra a sistemas de evaluación profesional”, señalaron técnicos vinculados al proyecto.

La escuela desarrolla esta experiencia en coordinación con INIA Tacuarembó. Las mediciones realizadas en el plantel ovino se procesan y registran en el Sistema Sular, un software utilizado a nivel nacional para evaluaciones genéticas.

Innovación y competitividad

La incorporación de esta práctica fortalece la formación de los estudiantes, quienes acceden a herramientas que ganarán relevancia en el futuro del agro. Según destacan las autoridades, la iniciativa responde a la necesidad de una producción animal cada vez más trazable, sostenible y precisa.

Con esta innovación, la UTU de Flores posiciona a la educación agropecuaria como un ámbito capaz de impulsar cambios tecnológicos desde el medio rural, aportando a la competitividad del sector ovino y a la preparación de los jóvenes para los desafíos del futuro.

