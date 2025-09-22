La Intendencia de Montevideo ha preparado una completa grilla de actividades gratuitas y pagas para que las familias de la capital disfruten al máximo de las vacaciones de primavera. La agenda incluye propuestas en parques, teatros y centros culturales, con opciones para todas las edades.
Diversión para todos los gustos
Vacaciones de primavera: una agenda repleta de cultura y diversión para toda la familia
