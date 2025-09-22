Hacete socio para acceder a este contenido

Diversión para todos los gustos

Vacaciones de primavera: una agenda repleta de cultura y diversión para toda la familia

Las vacaciones de primavera tendrán una agenda cargada de espectáculos para divertirse al aire libre o en salas.

Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo ha preparado una completa grilla de actividades gratuitas y pagas para que las familias de la capital disfruten al máximo de las vacaciones de primavera. La agenda incluye propuestas en parques, teatros y centros culturales, con opciones para todas las edades.

Divertirse al aire libre:

  • El Parque Lecocq ampliará su horario habitual y abrirá los días 22 y 23 de septiembre de 9:00 a 17:00, ofreciendo más oportunidades para visitar el zoológico y disfrutar del entorno natural.

  • En el Parque Villa Dolores, la semana estará llena de actividades, desde un "cuarto de escape tecnológico" hasta un "baile de máscaras" y juegos inclusivos. El broche de oro será el show "Circo viajante recargado" de la compañía Brinco el 27 de septiembre.

  • El Espacio Modelo abrirá sus puertas del 22 al 24 de septiembre de 14:00 a 19:00, con una programación variada que incluye shows de magia y títeres, y talleres de circo, percusión y reciclaje. También habrá espacios para practicar básquet y taekwondo, y un rincón de maquillaje artístico.

Espectáculos para las infancias:

  • La Sala Zitarrosa presenta su ciclo infantil "Jarana" con dos propuestas destacadas: la banda argentina "Pequeño Pez" los días 20 y 21 de septiembre, y el Festival Rodamundo, que traerá los espectáculos de títeres "Elemental" (23 y 24 de septiembre) y "Superniña" (26 y 27 de septiembre). Las entradas se pueden adquirir en el sitio web de la sala.

  • En el marco del programa Fortalecimiento de las Artes, dos obras de teatro infantil debutan en las vacaciones: "El universo de Ana" estará en el teatro La Gringa y "Andreína cruza montañas" se presentará en El Tinglado. Ambas obras, con entradas a precios accesibles, luego circularán de forma gratuita por distintos barrios de la ciudad.

Talleres y más:

  • El programa "Cocina Uruguay" ofrecerá el taller gratuito "Pintá tu licuado" el 24 de septiembre en el Parque de la Amistad, para enseñar a los más pequeños a preparar licuados saludables.

(Con información de IM)

