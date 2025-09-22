Vacaciones de primavera: una agenda repleta de cultura y diversión para toda la familia

El Parque Lecocq ampliará su horario habitual y abrirá los días 22 y 23 de septiembre de 9:00 a 17:00, ofreciendo más oportunidades para visitar el zoológico y disfrutar del entorno natural.

En el Parque Villa Dolores, la semana estará llena de actividades, desde un "cuarto de escape tecnológico" hasta un "baile de máscaras" y juegos inclusivos. El broche de oro será el show "Circo viajante recargado" de la compañía Brinco el 27 de septiembre.