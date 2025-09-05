Tours gratuitos en Montevideo: la IM propone un recorrido temático por Punta Carretas

Punto de encuentro

El punto de encuentro será el Memorial Penal Punta Carretas, ubicado en José Ellauri 350. Desde allí, los participantes recorrerán lugares emblemáticos como el expenal de Punta Carretas, la parroquia del barrio, la excarbonería El buen trato, la calle Ariosto y el Museo Zorrilla. La IMM advierte que, en caso de lluvia, los tours se suspenderán.

Los interesados deberán agendarse en línea a través de la plataforma de reservas de la intendencia. El procedimiento incluye seleccionar día y turno, ingresar datos personales (nombre, apellido, documento, correo electrónico y teléfono) y confirmar la inscripción. Una vez completado, el sistema enviará un correo de confirmación. Los cupos son limitados a 50 personas por turno.

Para consultas adicionales, la IM dispone del teléfono 1950 9160, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 16:00, y del correo [email protected].

Con esta iniciativa, la intendencia trabaja en fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio, invitando a redescubrir Montevideo a través de la memoria histórica y cultural de uno de sus barrios más representativos.