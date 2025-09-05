Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

En setiembre

Tours gratuitos en Montevideo: la IM propone un recorrido temático por Punta Carretas

La IM ofrece tours guiados gratis en setiembre sobre “Punta Carretas desde la mirada Benedetti”. Habrá cupos limitados y reserva online.

IM propone recorridos gratuitos.
La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que en setiembre de 2025 realizará dos recorridos temáticos gratuitos bajo el título “Punta Carretas desde la mirada Benedetti”. El objetivo, según la comuna, es promover la valoración de los recursos patrimoniales y culturales de la ciudad a través de circuitos diseñados con un enfoque específico cada mes.

En esta ocasión, los paseos estarán disponibles el sábado 6 y el sábado 13 de setiembre, con dos turnos por jornada: a las 10:00 y a las 14:00 horas. La propuesta combina historia, literatura y memoria, vinculando el barrio con la obra del escritor Mario Benedetti y con hitos de la identidad montevideana.

La Intendencia de Montevideo advierte que, en caso de lluvia, los tours se suspenderán.

Punto de encuentro

El punto de encuentro será el Memorial Penal Punta Carretas, ubicado en José Ellauri 350. Desde allí, los participantes recorrerán lugares emblemáticos como el expenal de Punta Carretas, la parroquia del barrio, la excarbonería El buen trato, la calle Ariosto y el Museo Zorrilla. La IMM advierte que, en caso de lluvia, los tours se suspenderán.

Los interesados deberán agendarse en línea a través de la plataforma de reservas de la intendencia. El procedimiento incluye seleccionar día y turno, ingresar datos personales (nombre, apellido, documento, correo electrónico y teléfono) y confirmar la inscripción. Una vez completado, el sistema enviará un correo de confirmación. Los cupos son limitados a 50 personas por turno.

Para consultas adicionales, la IM dispone del teléfono 1950 9160, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 16:00, y del correo [email protected].

Con esta iniciativa, la intendencia trabaja en fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio, invitando a redescubrir Montevideo a través de la memoria histórica y cultural de uno de sus barrios más representativos.

