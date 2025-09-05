Tours gratuitos en Montevideo: la IM propone un recorrido temático por Punta Carretas

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que en setiembre de 2025 realizará dos recorridos temáticos gratuitos bajo el título “Punta Carretas desde la mirada Benedetti”. El objetivo, según la comuna, es promover la valoración de los recursos patrimoniales y culturales de la ciudad a través de circuitos diseñados con un enfoque específico cada mes.
