Vecinos del barrio la Comercial exigen actuación del MIDES

Movilizados participaron de varias instancias; "Hubo una reunión con el director de convivencia del Ministerio del Interior (Matías Terra) y lo que transmitió el mismo era que lo que podía hacer era aumentar el patrullaje. No sucedió ese aumento de patrullaje" comenta Leonardo.

Para los vecinos, "esta situación se viene agravando en cuanto a la inseguridad. Han aumentado los robos, las rapiñas, el ingreso a los domicilios de los vecinos en horario nocturno, con los vecinos durmiendo.

Hubo una violación hace 15 días que no salió en la prensa pero si quitan conocimiento de las autoridades y lo que preocupa desde todo punto de vista preocupa como vecino preocupa como vecino por determinadas irregularidades, inconvenientes que genera la gente en situación de calle".

Refugios y MIDES ausente

Pero los vecinos no solo se muestran sensibles por la situación de inseguridad; Leonardo denuncia que "nos preocupa como seres humanos ver cada noche entre 10 y 25 personas literalmente tiradas en nuestras veredas, todas lastimadas, con los pies reventados, duras de frío, con hambre.

Lo hemos denunciado y no hemos tenido respuesta, nos preocupa el abandono que se encuentra de estos ciudadanos porque en realidad muchos de ellos son personas que han quedado en situación de calle, personas ancianas, hay mujeres, hay otros que entendemos y estamos en conocimiento que han salido recientemente de lo que es el sistema carcelario, pero tampoco vemos, por parte del aparato estatal, una política de reinserción social y laboral".

Sobre los Refugios del MIDES, el vecino expresa: " hay dos en la zona, uno situado en Bulevar Artigas, esquina Hocquart, y el otro a 50 metros de distancia. Lo que reflejamos del funcionamiento de esos refugios es que albergan, si tienen 40 personas haciendo cola para entrar, que eso se repite día a día, noche a noche, ingresan 20 personas al refugio, cierran sus puertas y dejan 20 personas afuera tiradas a la vista de lo que es el refugio y en conocimiento total de las autoridades porque los vecinos se encargan día a día incansablemente de filmar, sacar fotografías, hacer las denuncias correspondientes, y bueno, Mides, como que no entendemos, no queremos decir que no interesa la situación, pero realmente parecería que fuera así".

Han tenido reuniones con el ex ministro del MIDES Martín Lema, con el comisario de la zona y el MInisterio del Interior, pero sin resultados, a pesar del aumento de gente en situación de calle.

"Si tomamos como referencia, por ejemplo, marzo de 2023 a marzo de 2024, en esta zona de la Comercial, fácilmente se ha duplicado la cantidad de gente en situación extrema de calle. Es ir entre las 22 y las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ves gente apilada en las veredas, 10, 15 personas todas juntas, tapadas como pueden".