Rechazan proyecto de Aeropuerto Internacional en Rocha y estos son los motivos

Los argumentos contra el aeropuerto

Según las organizaciones ambientalistas, la zona propuesta posee una elevada fragilidad ecológica por la presencia de humedales y cuerpos de agua que albergan una gran diversidad de especies.

Además, funciona como un corredor biológico para aves residentes y migratorias, varias de ellas catalogadas como prioritarias para la conservación o bajo algún grado de amenaza. A esto se suma la proximidad con los sitios Ramsar y la Reserva de la Biósfera Bañados del Este, lo que amplificaría el impacto ambiental de la obra.

Entre los principales cuestionamientos destacan:

Contaminación acústica y lumínica , que afectaría a la fauna silvestre y perjudicaría el atractivo turístico de La Paloma y La Serena, localidades que impulsan la certificación de "cielos oscuros".

, que afectaría a la fauna silvestre y perjudicaría el atractivo turístico de La Paloma y La Serena, localidades que impulsan la certificación de "cielos oscuros". Fragmentación de hábitats , con alteraciones permanentes en el funcionamiento natural de las lagunas costeras.

, con alteraciones permanentes en el funcionamiento natural de las lagunas costeras. Impacto social y económico, ya que vecinos y organizaciones consideran que la infraestructura no responde a una necesidad real debido a la cercanía con el Aeropuerto de Laguna del Sauce, en Maldonado, y entienden que los beneficios económicos serían limitados frente al costo ambiental.

El Ministerio de Ambiente elevó las exigencias

En el proceso de evaluación, el Ministerio de Ambiente resolvió clasificar el proyecto en Categoría C, el nivel de mayor exigencia previsto por la normativa ambiental uruguaya.

La decisión se mantuvo pese al pedido de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), que había solicitado que la iniciativa fuera evaluada bajo la Categoría B.

Esta clasificación obliga a realizar un Estudio de Impacto Ambiental completo y establece la realización obligatoria de una audiencia pública para que ciudadanos, especialistas y organizaciones puedan presentar observaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

Piden cambiar la ubicación del proyecto

Las organizaciones ambientalistas informaron que permanecerán en estado de alerta y preparan su participación en la futura audiencia pública.

Asimismo, aclararon que no rechazan la construcción de un aeropuerto por sí misma, sino el lugar donde se pretende instalar. En ese sentido, solicitaron al Poder Ejecutivo y a los ministerios de Defensa y de Ambiente que reconsideren el proyecto y evalúen alternativas con menor impacto ambiental, como sectores próximos a la Ruta 9 o la zona de Los Caracoles.