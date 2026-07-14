El tema del contrabando es un problema para el país y las autoridades llevan adelante fuertes operativos en este 2026. En las últimas horas se supo que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó más de 2 mil incautaciones de contrabando en el primer semestre del año. En total, se detectó mercadería por más de US$ 30 millones, con un fuerte aumento en comparación con el mismo período del año pasado.
Entre enero y junio
Fuerte aumento de detección de contrabando en el primer semestre
La Dirección Nacional de Aduanas realizó más de 2 mil procedimientos y las principales incautaciones fueron de cosméticos y productos de limpieza.