Fuerte aumento de detección de contrabando en el primer semestre

En segundo lugar estuvieron los cigarrillos con $ 178,5 millones en 251 operaciones y una baja interanual de 5%. El tercer puesto fue para los vehículos con $ 1.622 millones (409 incautaciones) y una suba de 4%.

Después se ubicaron la vestimenta ($ 59,5 millones), comestibles ($ 30,6 millones), bebidas ($ 24,3 millones) y artículos para el hogar ($ 14,7 millones).

El paso aduanero con mayor cantidad de contrabando, medido en pesos, fue Montevideo con $ 680,7 millones, seguido por las actuaciones del Grupo de respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) con $ 110,5 millones, la Sede Regional Sur (jurisdicción sobre Montevideo, Canelones, Florida y Durazno) con $ 71,2 millones y Sede Regional Norte (Rivera, Tacuarembó y Aceguá en Cerro Largo) con $ 65,7 millones.

En cambio, el paso fronterizo con mayor número de operaciones fue Chuy con 272 y luego se ubicaron Fray Bentos con 269, Rivera con 243, Río Branco con 188, Paysandú con 173 y Salto con 166.

A su vez, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se efectuaron 126 incautaciones por $ 34,6 millones.

La Aduana aclaró que las incautaciones relevadas no incluyen hallazgos de droga.