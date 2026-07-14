Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Entre enero y junio

Fuerte aumento de detección de contrabando en el primer semestre

La Dirección Nacional de Aduanas realizó más de 2 mil procedimientos y las principales incautaciones fueron de cosméticos y productos de limpieza.

Aduanas realizó más de 2 mil incautaciones de contrabando en el primer semestre del año.

Aduanas realizó más de 2 mil incautaciones de contrabando en el primer semestre del año.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El tema del contrabando es un problema para el país y las autoridades llevan adelante fuertes operativos en este 2026. En las últimas horas se supo que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó más de 2 mil incautaciones de contrabando en el primer semestre del año. En total, se detectó mercadería por más de US$ 30 millones, con un fuerte aumento en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre enero y junio, se realizaron 2.324 en 20 puntos de control aduanero, según información oficial. Si bien se verificó un descenso de 15% en la cantidad de actuaciones (2.745 en el primer semestre de 2025) hubo un aumento en el valor de los productos incautados. En la primera mitad de 2026 fueron $ 1.292 millones (US$ 32,2 millones) frente a $ 553 (US$ 13,8 millones) registrados en el mismo período de 2026. El aumento interanual fue de 133%.

Principales productos incautados

Las principales incautaciones fueron de cosméticos y productos de limpieza. En este caso se realizaron 636 por un total de $ 729 millones, nueve veces más que el año pasado ($ 81,6 millones). En el incremento de la detección de contrabando de estos productos se sustentó la gran parte del aumento del primer semestre.

En segundo lugar estuvieron los cigarrillos con $ 178,5 millones en 251 operaciones y una baja interanual de 5%. El tercer puesto fue para los vehículos con $ 1.622 millones (409 incautaciones) y una suba de 4%.

Después se ubicaron la vestimenta ($ 59,5 millones), comestibles ($ 30,6 millones), bebidas ($ 24,3 millones) y artículos para el hogar ($ 14,7 millones).

El paso aduanero con mayor cantidad de contrabando, medido en pesos, fue Montevideo con $ 680,7 millones, seguido por las actuaciones del Grupo de respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) con $ 110,5 millones, la Sede Regional Sur (jurisdicción sobre Montevideo, Canelones, Florida y Durazno) con $ 71,2 millones y Sede Regional Norte (Rivera, Tacuarembó y Aceguá en Cerro Largo) con $ 65,7 millones.

En cambio, el paso fronterizo con mayor número de operaciones fue Chuy con 272 y luego se ubicaron Fray Bentos con 269, Rivera con 243, Río Branco con 188, Paysandú con 173 y Salto con 166.

A su vez, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco se efectuaron 126 incautaciones por $ 34,6 millones.

La Aduana aclaró que las incautaciones relevadas no incluyen hallazgos de droga.

Te puede interesar