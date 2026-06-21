Uruguay empata 2 a 2 con Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H

Todos los intentos de Uruguay de llegar hasta el arco defendido por Vozinha se estrellaron contra la defensa caboverdiana y resultaron frustrados por errores de los delanteros celestes, hasta que a los 44 minutos Maximiliano Aráujo venció la defensa africana y empató para Uruguay.

La superioridad de Uruguay comenzó a hacerse sentir sobre el fin del primer tiempo y se plasmó en los resultados en el minuto 45 con el gol de Agustín Canobbio para poner el dos a uno para la celeste.

El segundo tiempo comenzó con un Uruguay más decidido y tranquilo, los dos goles cambiaron el estado de ánimo del equipo, permitiendo llegar con más claridad al arco caboverdiano.

Pero una pelota sin mayor importancia, un pase corto cerca del área uruguaya, le permitió a Helio Varela convertir el segundo para Cabo Verde y dejar el empate transitorio. Acto seguido, casi llega el tercero.

URUGUAY:

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa

CABO VERDE:

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes y Sidney Lopes; Kevin Pina y Laros Duarte; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro y Jovane Cabral; y Dailon Livramento.

DT: Pedro Leitão Brito (Bubista)

Jueces: Espen Eskå asistido por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin, y los estadounidenses Tori Penso y Brooke Mayo como cuarto y quinto juez respectivamente. En el VAR estarán los franceses Willy Delajod y Jerome Brisard y el neerlandés Dennis Higler.