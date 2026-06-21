Negociaciones bajo tensión: afirma Irán que diálogo continuará si cesa agresión a Líbano

Negociaciones en suspenso

La agencia iraní indicó poco antes este domingo que, "tras 80 minutos de conversaciones, la reunión a cuatro bandas entre Irán y Estados Unidos, con la participación de mediadores pakistaníes y cataríes, fue suspendida para un receso y consultas internas".

El 17 de junio, los presidentes de EEUU e Irán, Donald Trump y Masoud Pezeshkian, respectivamente, suscribieron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo.

El documento establece el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y compromete a las partes a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

EEUU se compromete a levantar su bloqueo naval contra Irán en un plazo de 30 días, así como retirar sus fuerzas emplazadas cerca del país persa una vez firmado el acuerdo definitivo, que deberá negociarse en un máximo de 60 días y ser refrendado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, Irán facilitará el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz, sin costo durante 60 días, y entablará diálogo con Omán y los países ribereños del golfo Pérsico para regular la futura administración y los servicios marítimos en esta vía crucial para el comercio internacional.

Irán y el arma nuclear

El memorando establece que Irán no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, y que Teherán y Washington decidirán el futuro del uranio enriquecido que se encuentra almacenado en territorio iraní a través de un mecanismo de acuerdo mutuo, empleando el método de dilución en situ bajo la supervisión del OIEA.

En lo económico, EEUU se compromete con la eliminación gradual de todas las sanciones internacionales y unilaterales contra Irán, el desbloqueo de los fondos congelados, las exenciones inmediatas para las exportaciones de crudo y derivados y un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán por un monto mínimo de 300.000 millones de dólares, cuyo mecanismo de ejecución se definirá en el acuerdo final.

Mientras se negocia el acuerdo definitivo, Irán mantendrá sin cambios su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.

(Sputnik)