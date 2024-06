Las alternativas que maneja Nacional

Como informara Caras y Caretas hay varios nombres arriba de la mesa pero la decisión no es sencilla. Alexander Medina era una posibilidad, pero el técnico no tendría en sus planes dirigir ahora en Uruguay. Los hinchas piden a "gritos" a Juan Ramón Carrasco, pero hay dirigentes que no están convencidos de traer a JR en un año electoral. Martín Lasarte es otro nombre que se maneja, pero el entrenador está en Europa y no hay consenso en la directiva. Otra posibilidad es la de Daniel Carreño. Un entrenador con experiencia que está en Uruguay y que podría hacerse cargo de inmediato del plantel principal. Hay más nombres en la lista, pero la última palabra la tendrá el presidente y su círculo más íntimo.