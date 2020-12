Anuncia Biden el «dream teams» de su gobierno para agenda de cambio climático

No le será fácil

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado que presentará en esta jornada al equipo encargado de una ambiciosa agenda climática

Según informa Reuters, Biden la presentación se ha previsto para este sábado y las designaciones contemplan la inclusión de “un grupo histórico que tendrá la tarea de promover su ambiciosa política climática y fortalecer las salvaguardias contra la contaminación”.

A lo largo de su campaña el mandatario electo ha realizado varias promesas en apoyo a la lucha contra el cambio climático, algo que se ha constituido como “uno de los pilares de su administración demócrata”.

La nominación no significa que la política que persigue Biden no tenga obstáculos, ya que cuenta “con una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes” y el control del Senado, aún no es claro por lo que Biden y su nuevo equipo pudieran llegar a tener “poco éxito en el Congreso y, en cambio, depender de las reglas de sus agencias reguladoras para promulgar un cambio radical”.

La presentación del “equipo climático” será en el estado natal de Biden, Delaware, durante una conferencia de prensa en la que se espera que brinde más detalles sobre su plan climático, agrega la información de Reuters.

Las elecciones de Biden han recaído en la administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) de Obama, Gina McCarthy, Michael Regan, el principal regulador ambiental de Carolina del Norte, para encabezar la EPA, mientras que la congresista demócrata Deb Haaland se desempeñará como secretaria del interior y la exgobernadora de Michigan, Jennifer Granholm, como secretaria de energía.

En el equipo elegido se incluye a Brenda Mallory, abogada ambiental, como presidenta del Consejo de Calidad Ambiental y Ali Zaidi, un destacado experto en clima y asesor de Biden, como asesor climático nacional adjunto.

Reuters recuerda que, en caso de “ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos, Haaland sería el primer nativo americano en ocupar un puesto en el gabinete norteamericano”, mientras que “Mallory sería el primer afroamericano en liderar el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca y Regan sería el primer hombre negro en dirigir la EPA”.

El equipo en cuestión “ha sido ampliamente elogiado por grupos ambientalistas”, fundamentalmente porque se reconoce la experticia de los mismos y la experiencia acumulada en el tema climático.

Una de las líneas opositoras y que mayores críticas ha lanzado a Biden es “la poderosa industria de los combustibles fósiles”.

“estaremos observando de cerca para asegurarnos de que la administración entrante mantenga las promesas de campaña del presidente electo Biden a la fuerza laboral energética y proteja los millones de empleos respaldados por nuestra industria en estados como Nuevo México, Ohio, Pensilvania y en todo el país”, ha expresado el presidente del Instituto del Petróleo, Mike Sommers, en un comunicado.