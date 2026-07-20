La Mesa Coordinadora del Pan y Afines advirtió sobre el cierre de panaderías industriales y artesanales, la pérdida de unos 300 puestos de trabajo y un eventual aumento en el precio de los panificados luego de la compra de Los Sorchantes y Pagnifique por parte del Grupo Bimbo, al tiempo que reclamó una mayor fiscalización del proceso por parte de las autoridades.
Gremio panadero advierte por cierres de empresas y posible suba de precios
La Mesa Coordinadora del Pan alertó por la pérdida de 300 empleos y pidió mayor control sobre la concentración del mercado.