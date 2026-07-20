Gremio panadero advierte por cierres de empresas y posible suba de precios

Denuncian condiciones laborales y establidad

La organización sindical aseguró haber recibido "múltiples y graves reportes" de trabajadores de distintas plantas, en los que se denuncian presuntas violaciones de las condiciones laborales y operativas, además de incumplimientos de los compromisos asumidos respecto a la estabilidad del empleo durante el proceso de integración empresarial.

"Esta situación, afirmamos, se debe a lo que consideramos el incumplimiento contumaz de las condiciones y garantías que se le impusieron a la multinacional orientadas principalmente a preservar las condiciones de mercado", señaló la Mesa Coordinadora del Pan y Afines.

En esa línea, el sindicato sostuvo que la transición debía realizarse de forma ordenada y con garantías para los trabajadores, compromiso que, según afirmó, no se estaría cumpliendo. Además, advirtió que, si no existe un control estricto sobre el funcionamiento del mercado, la concentración podría derivar en un incremento de los precios de los productos panificados y también afectar su calidad.