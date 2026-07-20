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Sindicales

Gremio panadero advierte por cierres de empresas y posible suba de precios

La Mesa Coordinadora del Pan alertó por la pérdida de 300 empleos y pidió mayor control sobre la concentración del mercado.

El gremio advirtió por la pérdida de 300 empleos.

El gremio advirtió por la pérdida de 300 empleos.
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La Mesa Coordinadora del Pan y Afines advirtió sobre el cierre de panaderías industriales y artesanales, la pérdida de unos 300 puestos de trabajo y un eventual aumento en el precio de los panificados luego de la compra de Los Sorchantes y Pagnifique por parte del Grupo Bimbo, al tiempo que reclamó una mayor fiscalización del proceso por parte de las autoridades.

En un comunicado, el gremio sostuvo que la situación responde a lo que considera un incumplimiento de las condiciones establecidas cuando se autorizó la concentración económica entre Grupo Bimbo y Pagnifique, cuyo objetivo era preservar las condiciones de competencia en el mercado.

El presidente de la organización, Luis Echevarría, afirmó que las empresas más comprometidas por la situación son Pangiorno, Fríopan, Panadería Guichón y Panadería Ámsterdam, y advirtió sobre un "peligro de monopolio" en el sector.

Denuncian condiciones laborales y establidad

La organización sindical aseguró haber recibido "múltiples y graves reportes" de trabajadores de distintas plantas, en los que se denuncian presuntas violaciones de las condiciones laborales y operativas, además de incumplimientos de los compromisos asumidos respecto a la estabilidad del empleo durante el proceso de integración empresarial.

"Esta situación, afirmamos, se debe a lo que consideramos el incumplimiento contumaz de las condiciones y garantías que se le impusieron a la multinacional orientadas principalmente a preservar las condiciones de mercado", señaló la Mesa Coordinadora del Pan y Afines.

En esa línea, el sindicato sostuvo que la transición debía realizarse de forma ordenada y con garantías para los trabajadores, compromiso que, según afirmó, no se estaría cumpliendo. Además, advirtió que, si no existe un control estricto sobre el funcionamiento del mercado, la concentración podría derivar en un incremento de los precios de los productos panificados y también afectar su calidad.

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