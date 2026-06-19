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De la Cruz | Mundial |

vuelve al once

Bielsa sorprende y daría ingreso como titular a un jugador clave durante su proceso

El entrenador de Uruguay, Bielsa, piensa en variantes para el choque ante Cabo Verde el domingo. La novedad sería el ingreso de De la Cruz por Ugarte.

Bielsa colocaría de De la Cruz ante Cabo Verde.

Bielsa colocaría de De la Cruz ante Cabo Verde.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Ya está todo prácticamente listo para lo que será el choque entre Uruguay y Cabo Verde en el que la celeste está obligada a ganar para asegurar su continuidad en el Mundial. Para este encuentro, Bielsa ensayó tres variantes y sorprendió con el regreso a la titularidad de un jugador determinante en su proceso.

El mediocampista del Flamengo fue pieza fundamental en el esquema de Bielsa durante los primeros encuentros de las Eliminatorias donde la selección mostró su mejor imagen. Una lesión lo dejó un largo período fuera de las canchas y su regreso puede significar una muy buena noticia para el funcionamiento del equipo.

De esta manera, el equipo de Uruguay para el próximo domingo sería con Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; De La cuz, Bentancur, Valverde; Canobbio, Araújo, y Viñas.

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