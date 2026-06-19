Ya está todo prácticamente listo para lo que será el choque entre Uruguay y Cabo Verde en el que la celeste está obligada a ganar para asegurar su continuidad en el Mundial. Para este encuentro, Bielsa ensayó tres variantes y sorprendió con el regreso a la titularidad de un jugador determinante en su proceso.
vuelve al once
Bielsa sorprende y daría ingreso como titular a un jugador clave durante su proceso
El entrenador de Uruguay, Bielsa, piensa en variantes para el choque ante Cabo Verde el domingo. La novedad sería el ingreso de De la Cruz por Ugarte.